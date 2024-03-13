拉麵名店「鬼金棒」捲蘇丹紅風波！酸民嗆省成本 老闆不忍回噴了
蘇丹紅食安風波持續延燒，位於台北的知名冠軍拉麵店「鬼金棒」，過去就以辣味拉麵闖出名堂，老闆今（13）日稍早在臉書發文，表示店內販售的辣椒粉也中鏢，向客人道歉並提供退貨，沒想到卻有酸民質疑「省成本」，讓老闆也不忍回擊了：「在那邊幹話一堆的，那麼厲害你開一家」。
記者潘毅／綜合報導
鬼金棒拉麵店今（13）日在臉書上發文表示，蘇丹紅辣椒粉事件剛爆發時，與供應商兩邊檢查都沒事，不過後來再往前找源頭時發現，去年10月、12月有購買到松井生技的問題辣椒粉，一共有26包300克份量的。鬼金棒老闆也致歉：「我們之後會再多注意，請他們提供更多的報告給我們確認」，同時也強調今年進貨的原料都沒有問題。後續鬼金棒也補充，只要是2023年10/15日起至2023年12/31日購買的辣椒粉冷凍包，都可以辦理退費事宜。
事件在拉麵圈引發討論，更出現酸民質疑鬼金棒「省成本」才會導致中鏢。對此，鬼金棒老闆晚間再度發文反擊：「有人說我用不好的材料，其實當年我是隨便看到測試後買的，我也用這個雞心辣椒混合韓國辣椒很多年，主要不是成本考量是他辣香比較好，若成本考量我就用其他更便宜的」。
面對外界的言論，老闆也感慨，「說我名店怎麼不手作之類的發言，買那麼多年沒事本來生意就是一個信任，事件一爆發我有要求他們給我檢驗報告，然後今年的是說都沒有事情。是到了今日衛生局來問我給我那個資料，我才知道今年他們原料沒問題，是去年」。最後也回擊酸民：「那邊幹話一堆的，你他媽那麼厲害你開一家神銀棒還是佛巨棒來賣辣麻試試阿，一直覺別人用不好材料，是不是有病」。
不少老饕看完後也留言力挺老闆，「台灣人最愛的就是檢討受害者」、「其實餐飲業者也是無辜的」、「食品原料進關不用檢驗的喔？那個公司跟檢驗機關才應該要出來謝罪」、「一堆事後諸葛，那麼懂那麼會怎不自己開店來賣吃的.....」。