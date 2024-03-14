GTC大會／全球AI發展重要風向球！5大亮點直擊AI革命最前線

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自從黃仁勳在2014年GTC主題演講中，首次強調機器學習以來，輝達一直是世界AI浪潮先鋒，GTC平台為眾多領域實現AI發揮至關重要的角色，包括大型語言模型、生物學、網路安全、資料中心和雲端運算、對話式AI、網路、物理、機器人，以及量子、科學和邊緣運算。
回顧過去不到1年半的時間，輝達股價飆漲7倍多，目前市值超過2兆美元，高居美國第3大市值上市公司，僅次於微軟（Microsoft）和蘋果（Apple），黃仁勳不僅躍升「2兆男」 躋身全球第21大富豪，一言一行更受到世界關注，影響股市發展。黃仁勳此次演說將暢談加速運算、生成式AI和機器人技術的最新突破。
亮點2. 全球AI大咖中雲集 規模破紀錄
除了黃仁勳將在大會首日發表主題演講揭開GTC序幕外，OpenAI營運長Brad Lightcap、微軟GenAI副總裁Sébastien Bubeck、Meta人工智慧研究副總裁Joelle Pineau、Google DeepMind首席科學家暨機器人技術資深總監Vincent Vanhoucke等多位AI產業大咖都將分享AI技術應用。
亮點3. 輝達次世代GPU架構、新款晶片登場
市場普遍認為，GTC 2024大會將聚焦在下一代Blackwell GPU 架構、新款B100晶片及人形機器人等3項議題，外界翹首以盼。
Blackwell是輝達下一代GPU架構代號，現階段的AI GPU晶片H200、H100，9成以上都是基於Hopper架構打造，從有限的官方資料觀察，Blackwell最大的優勢在加速運算，而新一代Blackwell GPU架構有望提高AI加速等能力。
外媒分析，Blackwell GPU架構運行情況大大決定在此架構下的B100晶片與後續產品的算力上限，市場預期B100會於此次大會首次亮相，推估 B100性能至少是H200的2 倍、H100的4倍，甚至傳言B100將採用台積電3奈米製程，三星（Samsung）則是主要的存儲器供應商。
國外分析師表示，輝達股價有極高的機率會於GTC大會期間再次大漲，預期帶動相關個股包括軟體、晶片、封裝、伺服器、PC、散熱等，雨露均霑，國內供應鏈或與輝達合作密切的台廠也可望同步受惠。
亮點4. 全球「AI題材最大盛會」千家組織聚集 「這些台廠」都獲邀
GTC已然成為世界上最重要的AI大會，今年超過1000家組織將參加GTC大會，包括Adobe、亞馬遜、戴爾科技集團、基因泰克、盧卡斯影業及光影魔幻工業、賓士、美光、Mistral AI、Netflix、甲骨文、皮克斯、Runway、沙烏地阿拉伯國家石油公司、Scale AI、ServiceNow、西門子、Snowflake、美超微、華特迪士尼動畫工作室和Zoox等。
此次獲邀參加的台廠則有台積電、鴻海、台達、廣達、技嘉、華碩、和碩、緯創、聯發科、凌華科技、研華等，共同加入全球生態系分享產業進程，並推動最先進的技術發展。
亮點5. 從AI、汽車再到機器人 全球最新進10大展示將揭曉
從生成式AI到機器人再到汽車，GTC與會者可以與數十個最先進的展示進行互動，了解最新的自動駕駛汽車技術，並探索生成式AI將如何影響幾乎每個產業。
生成式AI展區將展出包括由世界著名AI藝術家Refik Anadol製作的大型多感官互動裝置，以及由Seyhan Lee專為電影製作人設計的生成式AI工具Cuebric。
許多世界領先的汽車和機器人公司將在此次活動中展示下一代汽車和自動化機器，展出的車輛有新款Volvo EX90、賓士Concept CLA Class、Polestar 3、文遠知行Robobus和Nuro R3自動送貨車。
更令人眼睛為之一亮的是，此次大會將展出來自Agility Robotics、波士頓動力、迪士尼和Google DeepMind等公司的機器人，當中包含人形機器人、工業機械手臂等25種機器人。