「THE精銳」9座異國空中花園 將世界風景融入建築

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與精銳建設多次合作的景觀詩人孫培強，再度與精銳激盪新火花，傾力實現不曾有的景觀豐富度，包括「THE精銳」低樓層規劃活力十足的熱帶雨林，中樓層設置了療癒感的厚肉花園、紓壓的峇里島花園，高樓層則有日式禪意茶庭與詩意歐洲花園，期待透過花園，將住戶瞬間帶離城市、悠遊異國。
孫培強說，這些花園從空中懸挑而出，在創造風景的同時，也創造了懸浮於天際的隱私與飄逸，與地面花園有截然不同的體驗。隨著空中花園分據不同樓層與方位，住戶可以居高臨下，用不同視角眺望台中，等於是「坐在風景裡，又看向外面的城市風景」。超乎期待的花園景觀不僅直達天際，甚至還跨越地平線。從地下室到二樓，以Open Cut的設計手法，讓住戶猶如登山一般，循著風景的指引向上攀爬，來到一座豁然開朗的空中花園。
精銳建設協理張俊偉指出，全國家庭人口數持續創新低，「豪宅的定義早已不在於室內的大小，而在於花園尺度與景色的驚嘆，建築也不再是純然住的功能，而是用來享受生活、收藏品味。」精銳用心將世界風景帶進建築裡，就是為了讓風景和住戶隨處相遇。
致力於將大自然與奢華品味融入生活中，精銳建設特別深耕都市核心的低密度、高綠覆區段，要求地段與建築要能相得益彰。「THE精銳」基地坐落崇德十路近敦化路，1168坪基地興建地上20層住宅。建築本身就是多層次立體綠海，且與水湳中央公園毗鄰，只需7分鐘車程，即可直達廣達67公頃都心綠海。沿著崇德十路到崇德路米其林商圈也只需兩分鐘，可說是置身綠海又貼近繁華，正是現代人最嚮往的質感地段。