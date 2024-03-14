巷仔內／男童之死又掀獵巫風暴　修補社會安全網刻不容緩

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意外的是，隨著案情發展，卻發生了模糊焦點的社工上銬事件。警方12日在偵查疑似涉嫌包庇保母的陳姓社工時，將其上銬移送，戒具暴露，沒有外套等其他東西的遮掩，讓媒體和各界都看得清清楚楚。此舉的意圖明顯，就是要加強其罪犯意象、形塑「繩之以法」的氛圍，以呼應民眾群情激憤的獵巫心態。
該社工固然有訪查不力、未能及時攔阻悲劇等等疏失，無論是故意隱匿或被案家矇騙，真相仍有待調查，但畢竟其非加害者當事人，警方上銬移送，雖是依照法規執行，但有違比例原則，此「示眾」的表演心態也可議。
社工上銬事件引發在第一線的基層社工師反彈，警方已迅速做出處置與回應，但此事件凸顯的是，為了安撫廣大民怨，且順應習以為常的獵巫風氣，趕快推出一個可以千夫所指、讓大家得以丟石頭吐口水的當責對象，是最廉價也簡易的作法。
然而，冰凍三尺非一日之寒，兒虐事件不是第一件，相信也不會是最後一件。抓了一個兩個加害者，並不會從此就阻止悲劇發生，而應從制度面檢討，才能把這張社安網補得厚實，這個修補過程一定漫長，但唯此才能解決根本問題，而不是像打地鼠一樣，冒出一個打一個。
英國曼徹斯特大學教授詹姆斯·瑞森（James Reason）曾於1990年提出「瑞士乳酪理論」（Swiss Cheese Model），指的是意外發生時風險分析與控管的模型。當意外事件發生，只是湊巧穿過每一層防護措施的漏洞，就如同光線恰好穿過每一層乳酪的孔洞，形成「步步錯」的不幸。
依此理論來看，綜觀現已浮上檯面的各項資料，男童之死，除了保母是直接加害人，兒福聯盟、訪視社工、台北市社會局等等都有關係，一層又一層的疏失疊加起來，終於交集成為悲劇。
要補破網，不能互踢皮球，不能只究責個人，也絕非一味順應輿論風向與網友情緒。修補與改革勢必不易，因為每一層的漏洞都須找到訂正之法，但該做就要做，不要再讓可憐的生命逝去。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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