虐童案社工遭帶走　洪申翰怒：搞上銬遊街畫面刺激仇視和對立

巷仔內／男童之死又掀獵巫風暴　修補社會安全網刻不容緩

▲兒虐事件不斷，要防範悲劇，持續修補社會安全網才是追根究柢之道。（示意圖／取自pixabay）
▲兒虐事件不斷，要防範悲劇，持續修補社會安全網才是追根究柢之道。（示意圖／取自pixabay）

記者鄭宏斌／特稿

台北市一名1歲多的男童疑遭保母凌虐致死，點燃全台怒火。眾人憤慨的是，保母用各種殘忍手段對幼童痛下毒手，傷勢慘不忍睹；而社會安全網漏洞百出，導致悲劇發生，也令人相當遺憾。此外，警方在查案時，將涉嫌包庇保母的社工「上銬示眾」，引發民間對社工撻伐與聲援的兩派聲浪，意外轉移案情焦點。每當台灣發生重大社會案件時，輿論總會上演一場獵巫大會，網友更是到處出征，只為發洩情緒，實則對於改善制度以及修補社安網，一點幫助都沒有。

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年僅1歲多的男童去年12月疑似遭到劉姓保母姊妹檔虐殺，此案爆發以來，輿論嘩然，引起全民公憤。然而，雖然檢警對於此案已在著手調查當中，但網友不滿的情緒仍持續高漲，竟四處獵巫、起底，尋找攻擊對象。例如，劉姓保母的外甥女有社工師執照，曾參選過北市立委、議員，外甥女的臉書竟然無端遭受網友留言嗆聲。即便兩人有親戚關係，但也是兩個獨立的個體，個人造業個人擔，網友如此的牽扯攻擊實在莫名其妙。

意外的是，隨著案情發展，卻發生了模糊焦點的社工上銬事件。警方12日在偵查疑似涉嫌包庇保母的陳姓社工時，將其上銬移送，戒具暴露，沒有外套等其他東西的遮掩，讓媒體和各界都看得清清楚楚。此舉的意圖明顯，就是要加強其罪犯意象、形塑「繩之以法」的氛圍，以呼應民眾群情激憤的獵巫心態。

該社工固然有訪查不力、未能及時攔阻悲劇等等疏失，無論是故意隱匿或被案家矇騙，真相仍有待調查，但畢竟其非加害者當事人，警方上銬移送，雖是依照法規執行，但有違比例原則，此「示眾」的表演心態也可議。

社工上銬事件引發在第一線的基層社工師反彈，警方已迅速做出處置與回應，但此事件凸顯的是，為了安撫廣大民怨，且順應習以為常的獵巫風氣，趕快推出一個可以千夫所指、讓大家得以丟石頭吐口水的當責對象，是最廉價也簡易的作法。

然而，冰凍三尺非一日之寒，兒虐事件不是第一件，相信也不會是最後一件。抓了一個兩個加害者，並不會從此就阻止悲劇發生，而應從制度面檢討，才能把這張社安網補得厚實，這個修補過程一定漫長，但唯此才能解決根本問題，而不是像打地鼠一樣，冒出一個打一個。

英國曼徹斯特大學教授詹姆斯·瑞森（James Reason）曾於1990年提出「瑞士乳酪理論」（Swiss Cheese Model），指的是意外發生時風險分析與控管的模型。當意外事件發生，只是湊巧穿過每一層防護措施的漏洞，就如同光線恰好穿過每一層乳酪的孔洞，形成「步步錯」的不幸

依此理論來看，綜觀現已浮上檯面的各項資料，男童之死，除了保母是直接加害人，兒福聯盟、訪視社工、台北市社會局等等都有關係，一層又一層的疏失疊加起來，終於交集成為悲劇。

要補破網，不能互踢皮球，不能只究責個人，也絕非一味順應輿論風向與網友情緒。修補與改革勢必不易，因為每一層的漏洞都須找到訂正之法，但該做就要做，不要再讓可憐的生命逝去。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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