一家四口集體跳樓！21樓高空墜落　印尼丈夫電梯內吻別妻小

全球首位AI工程師「Devin」誕生！具驚人技能　背後10人團隊曝光

▲成立僅約2個月、只有10人團隊的新創公司「Cognition」，推出全球首位AI軟體工程師「Devin」。（圖／翻攝自彭博社）
▲成立僅約2個月、只有10人團隊的新創公司「Cognition」，推出全球首位AI軟體工程師「Devin」。（圖／翻攝自彭博社）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

人工智慧（AI）熱潮近年席捲全球，相關公司股價水漲船高，人類科技發展迎來新紀元。近日，成立僅約2個月的新創公司「Cognition」，推出全球首位「AI工程師」Devin的消息引發關注，號稱能透過接收簡單指令，協助編碼、創建網站。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合《彭博社》等外媒報導，作為一家非常年輕的新創公司，「Cognition」只有10名員工，卻從風險投資公司、推特（現已改名為X）前高層、各科技商與投資人那籌集到2100萬美元、折合新台幣約6.6億的資金，用以發展其AI團隊和針對「Devin」的發明。「Devin」像是由GitHub、Microsoft和OpenAI依據各基礎背景共同打造出Copilot，不僅可以透過簡單指令，提供編碼建議，還可以完成軟體開發專案。

舉例來說，給予「Devin」一個指令：「建立能夠呈現雪梨所有義大利餐廳的地圖網站」，它在自行搜尋餐廳地址和公開聯絡資訊後，便會開始創建，生成過程中，也會詳細顯示出每一項執行細節，不只能將完整資訊提供給用戶，還會自行找出錯誤並修正。

報導聲稱，Devin具有超前思考和規劃複雜任務的能力，對於不熟悉的技術操作，能夠自主學習、靈活運用，識別並糾正錯誤，從而減少排除故障所需的時間和精力；即便是已經穩定運作且正式發布的軟體或網站，Devin也能進行優化及改善。以Cognition官網提出的SWE-bench測試數據來看，在沒有人類介入或幫助的情況下，Devin能有效解決約13.86％的問題，遠高於先前的最高標準1.96％；而過往被認為最好的AI模型，即便是已給予明確協助，也只能解決4.8％的問題。

報導並介紹到，Cognition AI的創辦人兼執行長是Scott Wu，首席產品長是Walden Yan、首席技術長是Steven Hao，都相當年輕，Yan目前還在哈佛大學就讀，Hao曾是一間協助訓練AI系統的新創公司「Scale AI」的頂級工程師。報導特別提到，年僅27歲的執行長Scott Wu和弟弟Neal Wu，都有分於Cognition的經營與研發，兄弟倆從青少年起就多次參與國際競賽，加上其他員工，Cognition團隊共有10枚國際資訊奧林匹亞競賽金牌。

Scott Wu 表示，這種背景使Cognition在人工智慧之戰裡佔有優勢，因為教導AI成為程式設計師，涉及非常深入的演算法問題，需要系統做出複雜的決策，展望、評估並決定應該選擇什麼路線，這就好像他和團隊以往在腦中不斷構思的遊戲，如今終於能透過編碼實踐，使其成為真實。

輝達股價是AI泡沫嗎？日經推演3種可能情況：市場警惕聲音增加

與OpenAI針鋒相對！馬斯克宣布xAI開源聊天機器人Grok

前Google中國籍工程師被美方指控竊取AI機密　偷轉移技術返中創業

美國最新調查：僅9％企業大力引入AI！監管法規與隱私疑慮成阻力

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞