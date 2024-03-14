全球首位AI工程師「Devin」誕生！具驚人技能　背後10人團隊曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀
舉例來說，給予「Devin」一個指令：「建立能夠呈現雪梨所有義大利餐廳的地圖網站」，它在自行搜尋餐廳地址和公開聯絡資訊後，便會開始創建，生成過程中，也會詳細顯示出每一項執行細節，不只能將完整資訊提供給用戶，還會自行找出錯誤並修正。
報導聲稱，Devin具有超前思考和規劃複雜任務的能力，對於不熟悉的技術操作，能夠自主學習、靈活運用，識別並糾正錯誤，從而減少排除故障所需的時間和精力；即便是已經穩定運作且正式發布的軟體或網站，Devin也能進行優化及改善。以Cognition官網提出的SWE-bench測試數據來看，在沒有人類介入或幫助的情況下，Devin能有效解決約13.86％的問題，遠高於先前的最高標準1.96％；而過往被認為最好的AI模型，即便是已給予明確協助，也只能解決4.8％的問題。
報導並介紹到，Cognition AI的創辦人兼執行長是Scott Wu，首席產品長是Walden Yan、首席技術長是Steven Hao，都相當年輕，Yan目前還在哈佛大學就讀，Hao曾是一間協助訓練AI系統的新創公司「Scale AI」的頂級工程師。報導特別提到，年僅27歲的執行長Scott Wu和弟弟Neal Wu，都有分於Cognition的經營與研發，兄弟倆從青少年起就多次參與國際競賽，加上其他員工，Cognition團隊共有10枚國際資訊奧林匹亞競賽金牌。
Scott Wu 表示，這種背景使Cognition在人工智慧之戰裡佔有優勢，因為教導AI成為程式設計師，涉及非常深入的演算法問題，需要系統做出複雜的決策，展望、評估並決定應該選擇什麼路線，這就好像他和團隊以往在腦中不斷構思的遊戲，如今終於能透過編碼實踐，使其成為真實。