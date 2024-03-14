侵門踏戶！納瓦尼前幕僚長在自家地盤遇襲 立陶宛總統怒嗆蒲亭
俄羅斯15日即將舉行總統大選，現任總統蒲亭（Vladimir Putin）料將在沒有實際對手的情況下，獲得連任。不過就在大選登場前，俄國反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的前幕僚兼好友沃科夫（Leonid Volkov），卻傳出在立陶宛的住家外遇襲，多處受傷。沃科夫指控就是蒲亭在背後操控，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）也表示，不排除背後有克里姆林宮影響的可能性，並對蒲亭喊話：「這裡沒有人會怕你。」
國際中心蔡姍伶／綜合報導
沃科夫於當地時間週二晚上，在位於立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）的住家外，遭不明人士以鐵鎚襲擊，隨即被送往醫院治療，手部骨折、頭、腳也「掛彩」流血，事後他憤怒的指控，這樁攻擊的幕後黑手就是蒲亭：「這已經很明顯了，顯然是蒲亭的黑幫行徑，聖彼得堡的黑幫。」
立陶宛總統瑙塞達聲稱，對沃科夫的犯罪攻擊行為是事先規劃好的，不排除克里姆林宮牽涉其中：「很明顯，這些事情在計劃之中，我們不應該感到驚訝。但我想明確表示，有關部門將進行調查，並希望找到犯罪者。我只能對蒲亭說一件事-這裡沒有人害怕你。」
由於俄羅斯外交部在本週公佈了一份新名單，將300多名波羅的海國家的公民，包含立陶宛國防部長魯皮斯（Valdemaras Rupšys）、外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）、司法部長多布羅沃斯卡（Ewelina Dobrowolska）、財政部長薩卡萊特（Gintarė Skaistė）等，以涉嫌「敵對行為」為由，禁止他們進入俄羅斯聯邦，因此瑙塞達也表示，如果俄羅斯會對立陶宛感到憤怒，說明國際社會針對俄國實施的制裁是有效的：「我們在烏克蘭問題上，展現出團結和明確決定，這是我們可以送給克里姆林宮的最好『禮物』」。