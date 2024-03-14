中國「農夫山泉」被控辱華！市值蒸發上千億　分析：打土豪分田地

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雖然針對大多數指控，「農夫山泉」已出面否認，包含茶包上的設計是根據中國寺廟建築形象，也有註明日本抹茶來自中國，希望展示中國茶及茶文化對世界的影響，體現中國的民族自信，但還是無法逃過商品遭部分店家下架，銷量、股價皆下跌的命運。
前北京律師賴建平對《大紀元》表示，這是中共一貫使用的障眼法，每當遇到危機時，就要「搞事轉移視線」，畢竟在中共嚴厲管控下，民間很難自發性產生輿論，都是有一隻看不見的手在引導，而民粹主義者、極左分子最易被操控，直言：「中共官方主導的這場所謂『除三害』，就是在搞文革式的運動，目的是保護中共黨魁的統治安全。轉移人們對當下政治、經濟形勢的關注，化解人們對兩會的各種不滿」。
賴建平並說，中共這次圍攻鍾睒睒的目的之一，是搜刮民間錢財，逼他「大筆捐款」。此外，中共也不允許民營企業做強做大，因為那只會增加北京對民企的掌控難度：「說白了，這就是中共『打土豪分田地』的套路：向富人逼捐。你不捐，那麼就『運動』你。」
時政評論員李燕銘也認為，這次農夫山泉事件，中共操控的跡象非常明顯，對鍾睒睒的批判就是典型的文革批鬥套路，但更靈活便捷，操作也更精細。而且，中國社會有個奇怪現象，富豪如果10年內連續3年蟬聯富豪榜首，被整肅的概率就大增：「鍾睒睒的農夫山泉做大做強之後，也就自然成為中共打壓的對象。中共一石二鳥，操控輿論是第一鳥，收割民企韭菜是第二鳥」，研判農夫山泉可能會步馬雲阿里巴巴的後塵，被中共打壓、滲透、操控乃至霸占。