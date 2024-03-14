阿沁嫩妻持毒被逮！46歲女模同名「花花」喊冤 王少偉虧：小心點
F.I.R.成員阿沁（黃漢青）與小14歲的嫩妻花花（李汶靜）結婚10年，花花昨（13）日被警方在家中搜出二級毒品大麻，依法將她帶回警局偵訊。46歲女模花花（張嘉雲）出道多年，現為節目《全員請上車》主持人之一，新聞一出不少人誤以為是這個「花花」，好友王少偉也開玩笑表示「小心點花花」，張嘉雲狂喊冤不是她，還自虧「老模花花不吸毒，只會打肉毒。」
記者薛羽彤／綜合報導
女模張嘉雲因和阿沁老婆同藝名，不少人誤以為張嘉雲是新聞中主角，她還PO出群組截圖，只見她被好友們大虧「所以是三個人被抓，阿沁、嫩妻，還有花花」，王少偉也笑說：「小心點花花」、「只能等花花開記者會了」，張嘉雲急喊冤「我真的沒有啊！」有網友差點誤認張嘉雲是新聞主角，「嚇鼠（死）了，還以為是那個老模花花」，張嘉雲也親自回應自嘲「老模花花不吸毒，只會打肉毒。」
昨日警方進行全國性掃毒，阿沁嫩妻花花的家中被搜出二級毒品大麻，依法將她帶回警局偵訊。阿沁所屬的經紀公司「晴空未來音樂」發表聲明，強調阿沁絕無使用毒品，已經去警局親自驗尿，撇清與毒品關係，但無論如何花花都是他的太太，阿沁未來會陪她一起面對。
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