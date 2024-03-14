女星爆被製作人逼上床「發生關係更入戲」！同片男星嗆：還迷戀我
66歲的好萊塢女星莎朗史東（Sharon stone），以電影《第六感追緝令》打開知名度， 自出道以來拍攝過許多影視作品的她，曾在2021年的回憶錄提到，當年在拍攝《銀色獵物》時，有高層希望她與同片的男星威廉鮑德溫（William Baldwin）發生關係，讓兩人在演出親密戲時更入戲。而莎朗史東近日上節目時，終於鬆口透露，這名高層就是該片的已故製片人羅伯特伊凡斯（Robert Evans），而舊事重提的舉動則是引發威廉鮑德溫不滿，他在社群媒體上發文：「還是迷戀我？」
記者吳雨婕／綜合報導
莎朗史東近期上Podcast節目時，再度提起拍攝《銀色獵物》時被要求與男演員威廉鮑德溫上床一事，除了提到是該片已故製片人羅伯特提出的，還表示對方認為她應該要為糟糕表現負責，「羅伯特伊凡斯在辦公室裡跑來跑去，認為我應該跟威廉鮑德溫睡過，這樣就會讓我們表現更好，因為上了床就能產生化學反應，挽救這部電影。」莎朗史東更指出，羅伯特還表示，她在演出時太緊張，「根本不像一個真正的女演員。」
這些話讓莎朗史東一直以來都非常困惑，她提到，當年與麥克道格拉斯（Michael Douglas）一起拍攝《第六感追緝令》時，就沒有需要上床來培養感情的問題，「麥可知道如何達到這些目標，知道何時要說台詞、記得要排練。」似乎意有所指《銀色獵物》的威廉鮑德溫無法達到要求，才讓她被波及。
而威廉鮑德溫看到莎朗史東的訪問後，在X（推特）上發文直言：「不知道為什麼莎朗史東多年後一直談論我？她是否依然迷戀我，還是我迴避了她的求愛，她依舊感到很受傷？」他表示，當年他設計了片中的經典的一幕，他還不必親吻莎朗史東，最後忍不住地說：「我是否應該寫一本書，講述許許多多關於莎朗令人不安、古怪和不專業的故事？那可能會很有趣。」
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