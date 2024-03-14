菲菲白色情人節放大絕！雪地罕露美背、蜜桃臀 樂天全員流鼻血
樂天啦啦隊雖然走了林襄，依舊是滿滿的女神團，「回眸女神」菲菲挺過私接活動風波，宣布邁向啦啦隊生涯第6年，開心跟樂天成員一起到北海道度假滑雪，今（14）日適逢白色情人節，菲菲放送情人節福利，曬出在雪地裡僅穿藍色比基尼的性感美照，罕見露出蜜桃臀，讓同團成員都不淡定了，孟潔、曉帆都直呼「流鼻血了」！
記者江芷稜／綜合報導
27歲的菲菲身高166公斤、體重48公斤，身材穠纖合度，擁有一雙修長美腿，加上一雙勾人眼睛相當會放電，被粉絲封為「回眸女神」，從大學時期就以模特兒身分出道，加入樂天啦啦隊已經第6年，IG上有33萬粉絲支持，人氣相當旺。
儘管菲菲去年底傳出私接活動風波，遭列為被告偵訊，不過她強調自己的清白，也獲得樂天啦啦隊續約，證明雙方維持良好合作。她趁球季休息期間跟樂天成員琳妲、沐妍、巫苡萱、曉帆一起到北海道滑雪，大方曬出性感美照，祝福粉絲白色情人節快樂，笑稱「拜託IG不要再限我流量了，誠意滿滿的雪地比基尼照」，好友孟潔誇她「有誠意」、Yuri陳怡叡坦言「不想睡了」，讚美她太辣了，讓大家都快流鼻血了。
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