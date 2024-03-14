36歲《星光》男星5病纏身險猝死！結紮爆有「第三胎」狂瘦20公斤
36歲的藝人林道遠在2007年時參與選秀節目《超級星光大道》第二季走紅，拿下第12名，之後則是轉型成為演員，演出《新兵日記》的「賴虎」而廣為人知，近幾年都是演員身分活躍於演藝圈，睽違12年，他終於要推出單曲〈得拯救〉。曾5病纏身的林道遠被醫生診斷時直言「很有可能猝死」，讓他積極鏟肉，瘦身20公斤，已經有2個小孩的他，目前已經結紮，而這首單曲就像是夫妻倆的「第三胎」。
記者吳雨婕／綜合報導
睽違12年為了福音歌曲〈得拯救〉進到錄音室，林道遠當下的心情其實是緊張又興奮，除了期待能錄製自己的新歌，而且詞曲充滿正能量，透過音樂也讓自己的信仰可以傳達到更多地方，不過錄音前卻二次確診，讓林道遠的聲音幾乎全毀，一度沙啞又有痰，他表示：「一開始我的聲音完全沒開，錄音也沒有這麼順利，不過錄了一個小時後漸入佳境，最後甚至我的高音全部都沒問題，狀態變得很好，製作人昺翔就問我要不要乾脆把和聲也錄一錄。」
好不容易完成這首充滿能力量的福音單曲〈得拯救〉，林道遠也很感謝老婆靜香（張淨婷）的支持和陪伴，整首歌就像是兩人一起努力產出的「第三胎」，但也笑說自己已經結紮了，若真的要說和老婆產出「愛的結晶」，那應該就是接下來會跟大家分享的好消息，過去曾開燒烤店的他，在生意正好時關店，如今夫妻倆將要攜手重返餐飲界，推出自己研發的美食。
林道遠過去由於經營餐飲，把關食品品質，曾一天吃上5塊雞排，讓他高血壓、高血糖、高血脂、高尿酸病痛纏身外，還有20年痛風史，被醫生說「很有可能猝死，或是心肌梗塞」，近年為了健康，積極運動，短短四個月就鏟肉20公斤，至今已經維持三年，健康檢查都是非常健康，指數恢復全都正常。
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