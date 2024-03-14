訪視內幕流出！虐童保母一概不說話　曾遭家長抗議孩童屁股紅腫

我最不希望學生去當社工！國小師：高風險職業、被家長拿棍子追

▲陳姓女社工遭警方上銬，引發外界熱議，一名國小教師指出，社工為高風險職業，工作又繁重，他最不希望學生考社工系當社工。（示意圖／取自pixabay）
▲陳姓女社工遭警方上銬，引發外界熱議，一名國小教師指出，社工為高風險職業，工作又繁重，他最不希望學生考社工系當社工。（示意圖／取自pixabay）

記者李琦瑋／綜合報導

近期北市爆出一名男童剴剴（化名）經社會局、兒福聯盟安置後，卻遭保母姐妹虐待致死，追蹤該案的兒盟陳姓女社工列被告，被上銬移送的畫面曝光後，引發各界批評檢警執法過當。花蓮縣偏鄉小學教師唐宇新今（14）日分享，社工處在高風險工作環境，工作多又繁雜，他的同學擔任社工，因而顏面神經失調，也聽過社工被家長拿著棍子追趕，因此每當有學生來問他高中、大學怎麼選填科系，他都會說，「我最不希望我的學生去考社工」。

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唐宇新今天在臉書上表示，發生事情後，大眾都會怪社工、警察、社政單位，為什麼沒注意到這些個案，但大家所不知道的故事還很多，「社工是我最不希望學生考上的科系，也是我最不希望學生就業的工作」，他的同學擔任社工，因為聽太多故事，工作又多又繁重、個案很多都在高風險當中，導致顏面神經失調，完全無法勝任，最後只好辭職治百病。

他說，大家在追究社工責任的同時，應理解他們的工作，往往是在高風險下進行，之前他有個學生常逃家、遭到家長家暴，民間社工希望家長接受家庭中心協助，找到親子更好的相處方法時，卻被家長拿著棍子追趕、不想接受幫助。

唐宇新說，他在花蓮偏鄉服務，接觸過太多的高風險個案，看到民間社工沒有公部門社工的法權，處境更卑微，甚至被家長瞧不起，常常得冒著生命危險工作，有人走進個案家中，家長故意養惡犬逼退，也有個案家長或監護人本身不良善，不帶善意，或是刻意掩藏個案等。

許多人撻伐兒盟社工不夠敏銳，看不出男童異狀。唐宇新表示，注意孩子的狀況，恐怕不是一般人想像的那麼簡單，過去他在教育學院的訓練包括觀察學生的衣著否不合時宜，是否刻意在熱天穿著長袖外套；學生會不會用長髮或帽子遮住臉部，以免別人注意到他有變化；學生是否突然暴哭或暴怒；學生走路與寫字是否有異狀；家長在通聯時是否與過去不同等等，而社工要面對的是更不友善的環境，在沒有公權力保障的職業下，該如何去保護一個高風險的孩子？最後，要能好好在這個職業中活下來的，只有單位最高階層。

唐宇新還提到，男童在去年12月24日身亡，為何在男童喪命快3個月後，輿論爆發才發動搜索偵查，質疑「是誰擁有了這樣的媒體聲量，能夠將一個高風險家庭初生兒死亡的新聞壓下來，壓案的人，比惡魔還恐怖。」

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