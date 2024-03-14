大谷翔平比愛心宣告要打韓國開幕戰！女團Aespa、(G)I-DLE同台
本季大聯盟（MLB）海外開幕戰將在本月20、21日在韓國舉行，將由達比修有、金河成領軍的聖地牙哥教士，交手大谷翔平、山本由伸坐鎮的洛杉磯道奇，大聯盟官方也在今（14）日宣布將由韓國兩大女團Aespa和擁有台灣成員葉舒華的(G)I-DLE分別擔任首戰與第二戰的表演嘉賓。大谷翔平不但有機會出賽，他也很配合道奇隊，對韓國球迷比出愛心以及可愛的手勢。
記者張志宇/綜合報導
大聯盟官方在今（14）日透露，首場比賽的表演嘉賓為韓國大勢女團Aespa開場，此團曾在年初受邀來台參加科技公司的尾牙表演，引發各界投來羨慕眼光。
第二戰則是邀請同樣為人氣女團的(G)I-DLE，其中成員包括來自台灣的葉舒華，MLB台灣官方FB粉專，更分享表示，「台灣出身的成員葉舒華也將一起登上這特殊的舞台」，葉舒華也成為另類的台灣之光，讓今年的大聯盟開幕戰，台灣也不缺席。
雙方開幕系列戰先發投手都已經公布，首戰教士派出日籍強投達比修有，對決道奇休賽季透過交易入隊的新同學Tyler Glasnow，第2戰則是教士王牌之一的Joe Musgrove，對決休賽季以12年3.25億美元加盟道奇的「日本最強投」山本由伸。
其中道奇球團更在官方社群媒體寫下「See you soon, Seoul」，與曬出球員個人照，當中大谷翔平則是面對鏡頭比出愛心，另一張則是單手比出臉頰愛心。
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