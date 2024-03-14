任嘉倫《烈焰》黃金「4大配角」超豪華 陳喬恩白髮造型助陣
陸劇男神任嘉倫的玄幻劇《烈焰》開播，4大黃金配角何潤東、明道、陳喬恩、蔣欣陣容超豪華，陳喬恩跟明道分別飾演太古時代的「白瓏」跟「亘古」，在第1集便露臉，劇中陳喬恩一頭白髮登場，造型飄仙氣，這是陳喬恩繼《獨孤皇后》之後，時隔5年以古裝扮相回歸，她一登場就被明道飾演的「亘古」重傷吐血身亡，被徐正溪抱在懷裡，場面虐心。
記者羅凌筠／綜合報導
《烈焰》改編自漫畫《封神紀》、動漫IP《武庚紀》，描述任嘉倫飾演的人族王子「伍賡」遭遇國破家亡後，淪落為奴隸卻始終沒有忘記初心，誓言替父母和人族報仇。何潤東扮伍賡的父王，霸氣狂野的髮型跟粗眉，讓人一看就難忘，他為了拯救人族子民，挺身迎戰功力強大的「黑瓏」（徐正溪 飾），悲憤怒吼「我們是人，不是奴隸！」並替全劇開局獻上超燃打戲，48歲的他不時露出健壯雙臂，肌肉線條讓網友直呼自我管理能力超強。
此外，《後宮甄嬛傳》中的「華妃」蔣欣則在劇中飾演「心月葵」，剛出場就霸氣十足，用眼神肢體把反派特質狠狠拿捏，把伍賡母子逼上絕路。隨後伍賡雖以「阿狗」之身復活，卻被帶往不見天日的礦區，逆襲之路漫長。任嘉倫在劇中一人分飾王子「伍賡」跟平民「阿狗」兩角，形象也從英姿煥發變骯髒潦草，他在微博上自嘲：「開篇就掛我也是頭一回，所幸擁有復活券，但說好的英姿颯爽、爹疼母愛的王子呢？」
《烈焰》裡，伍賡一夕之間從貴氣王子淪為底層奴隸，內心不知所措備受煎熬，但「白菜」（邢菲 飾）始終堅定陪伴，任嘉倫也表示，他從高處跌落後，遇到很多超出接受範圍的事情，幸好有白菜在身旁，她對他來說非常重要。任嘉倫跟邢菲曾在2021年合作過《烏鴉小姐與蜥蜴先生》，這次再度攜手，邢菲說：「我們上一部合作的作品偏偶像劇，這次有原版動漫存在，也是我的第1部古裝玄幻劇，感覺完全不一樣，我跟嘉倫哥對於演戲的信念跟觀念都挺像的，所以合作起來挺契合。」《烈焰》於愛奇藝國際版VIP會員每日晚上7點更新2集。
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