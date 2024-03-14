數發部約聘300人當網軍？ 唐鳳駁：佔比僅12％、擋外敵都來不及
針對國民黨立委徐巧芯日前指控，數位發展部600名員額中，有300人是約聘，且藏有綠營側翼網軍一事，數發部長唐鳳昨（13）日在YahooTV《齊有此理》節目中表示，組織法是寫「最多可用300名約聘」，但實際僅有75人，佔比是12％；而約聘人員配比中確實在資安署的人較多，但是都是跟資通訊單位一起在抵禦外侮，這些人在處理外敵都來不及了。
記者陳宜加／台北報導
由於徐巧芯日前踢爆，數發部的員額是600人，但當中卻有300人是約聘人員，而且還有許多人在上班時間變綠營側翼網軍。對此，唐鳳表示，組織法是說「最多可以用300名約聘」，但是實際上只有75人，佔比12%，相較於台北市府的資訊局佔比25％，是數發部的2倍之多。
對於這些約聘人員是否為「網軍」？唐鳳表示，約聘人員配比中確實在資安署的人較多，但是都是跟資通訊單位一起在抵禦外侮，這些人在處理外敵都來不及了。
另外，對於徐巧芯爆料數位部「1年出國329天」，以及辦公室裝修花了4億元等說法，唐鳳表示，租金是6年2.9億，每月、每坪租金跟台北平均比起來是比較便宜的。他說，從標題上會覺得是1年，但包括裝潢，分攤到6年就覺得還好了。