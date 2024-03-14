日本「白牌車」猖獗！中國男違法載台客　遭警抓包逃逸仍落網

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警視廳指出，鄭竣天因違反道路運輸法等嫌疑，已經在神奈川縣小田原市住處遭到逮捕。
由於隨著訪日外國客回流，對計程車的需求增加，不少等待搭車者表示「招不到計程車」、「計程車都不來」，日本近來沒有合法牌照的「白牌車」猖獗，因此警方也加大取締動作。
事發當天，鄭竣天在羽田機場遭到警視廳搜查員盤查。由於早已懷疑鄭竣天違法駕駛白牌車載客，搜查員在盤查時拿著鄭竣天的駕照一連問了幾個問題，但鄭竣天都答不出來，搜查員要求鄭竣天拿出非白牌車的證據時，不料鄭竣天突然急踩油門，也不管搜查員大喊「等等、危險、停下」，便開車逃跑。
不過鄭竣天逃逸時，駕照還在搜查員手上。鄭竣天在同月14日，前往神奈川縣的駕訓中心謊稱駕照掛失，打算藉此領取新的駕照，並繼續經營非法「白牌車」事業。
警視廳在本月11日循線前往鄭竣天在神奈川小田原市的住處進行搜查，並且逮捕了鄭竣天。鄭竣天表示，由於收入減少，為了謀生，透過仲介接送外國遊客。據警方調查，鄭竣天從2023年7月開始經營「白牌車」生意，一週會開白牌車載送旅客3至4次，平均每個月能進帳30到40萬日圓，至今利用白牌車載送外籍旅客賺了大約480萬日圓。
警視廳指出，鄭竣天疑似是透過「旅行網站」來承包外國觀光客接駁生意，且他賺取的車費還得被仲介進行抽成，東京警視廳研判此案可能是組織犯罪，正持續調查中。