MLB／懸賞！日電視台祭百萬尋大谷翔平妻子 日男星GACKT不忍痛斥
洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平日前宣布結婚，外界都非常好奇女方到底是何神聖，不過大谷對於妻子的身分十分保密，至今皆無獲證實的消息流出。然而，近期竟傳出多家日本媒體為了搶第一手消息，不惜花重金尋賞，表示若有人能邀請到大谷翔平的妻子上節目，就可以領一筆不低於100萬日幣（約新台幣21萬元）的「賞金」。這樣激進的手段，隨即在網路引起撻伐聲浪，連男星GACKT也看不下去，發文痛批。
實習記者掌聿嘉／綜合報導
根據日本媒體《週刊現代》報導，自大谷翔平2月29日宣布结婚以来，各家電視台對他的邀約戰已進入白熱化階段。他和他的妻子本身即代表著流量， 而妻子在電視上的首次露面將帶來無法估計的收視率及關注度。
為了讓大谷翔平的妻子能上節目，電視台無所不用其極，他們告訴底下的工作人員，若有人能邀請到大谷翔平的妻子，將能領到一筆不低於100萬日幣（約新台幣21萬元）的獎金。對此，就連非體育線的工作人員也加入了這場邀約戰。
面對這種荒謬又侵犯隱私的行徑，日本男星GACKT不忍了，在個人「X」平台發文痛批，「打從心裡覺得無聊」，認為現在的電視傳媒毫無美感，不像以前的節目製作人員，會為了做有質感的節目而去拼命。反觀現在只是一昧追求數字，能賺錢就好，做什麼都可以，直言「電視越來越不行了」。