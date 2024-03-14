英特爾領軍搶攻AI PC商機　目標明年1億台個人電腦實現AI應用

英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）過去曾表示，2023年掀起生成式AI熱潮，而AI PC將是未來一年的主角。為此，英特爾啟動AI PC加速計畫（AI PC Acceleration Program），該計畫為獨立硬體供應商（IHV）及獨立軟體供應商（ISV）串聯英特爾的資源，包括AI工具、共同開發、硬體、設計資源、技術專業和共同行銷機會等，期許催生全新使用案例。
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汪佳慧表示，英特爾已與100多家軟體開發商夥伴合作，發展出300多項AI加速功能，以提升多項PC體驗，包括音效、內容創作、遊戲、資安、串流、影像協作等，她指出，硬體與軟體的結合才得以產生應用，AI PC目前尚在早期階段，期盼整個生態系統能有更高的生產力，英特爾目標於明（2025）年前推動超過1億台個人電腦上實現AI應用。
英特爾為落實AI無所不在的願景，除了致力開發更優異的平台，更透過啟動全球AI PC加速計畫，加速AI在整體PC產業的發展，與生態系夥伴共同推動創新應用，讓AI應用從雲端落實到終端，豐富不同領域的應用。
汪佳慧提到，英特爾觀察到AI趨勢對於創意產業帶來的影響與機會，期待創作者運用AI PC裝置效能、續航力的優勢，釋放更多創作靈感與應用可能，開啟AI PC創作新世代。
舉例來說，過去需耗時處理的相片與影片編輯功能，可透過AI自動辨別、智慧選取與增強細節等功能加快工作效率，提升成品品質；還能因應社群影像串流時代，提供各種辨識人物場景的特效、自動將語音轉換成文字字幕並依此剪輯、自動調整不同社群平台影像比例等功能，大幅提升創作分享效率。
Intel® Core™ Ultra 處理器專為AI PC時代而生，為首款基於Intel 4製程技術的處理器，可根據AI應用的需求及特性，透過CPU、GPU或NPU運算，最佳化整體效能和能源效率。目前PC上的主要AI應用範疇包含相片編輯、影片編輯、文字生成音樂、文字生成影像、視訊會議、遊戲體驗、資訊安全及影音娛樂等。