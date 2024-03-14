MLB開季分析／美聯西區太空人、遊騎兵互尬　運動家恐難逃百敗命

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遊騎兵與太空人更在美聯冠軍戰G5時，因遊騎兵Adolis García全壘打慶祝動作過於囂張，遭到太空人投手Bryan Abreu一記159公里火球斥候，引發兩隊爆發板凳清空，雖此輪系列賽太空人率先聽牌，但遊騎兵最終在系列賽以4勝3敗逆轉淘汰太空人，相信來到本季只要雙方交手，都將創造不少話題。
美聯西區 球隊分析：
1.休士頓太空人
太空人可說是近10年來美聯西區的傳統勁旅，陣容上並沒有太多弱點，但仍有可以挑惕的地方，先發輪值中Hunter Brown、Cristian Javier的成績並不算優秀，但Hunter Brown在上季FIP值（「FIP」全名是「Fielding Independent Pitching」，「FIP」指標最大的特色就在它只考慮了「全壘打」、「安打」、「三振」、「四壞球」四項數據，並且依據各自影響程度的差異，給予不同的權重計算）為4.37，在本季成績仍有更上一層樓的空間。
至於Cristian Javier則是需要改善在客場表現不理想的毛病，過往Cristian Javier生涯至今就是個穩定的前段輪值投手，但上賽季雖出賽生涯新高的31場（皆為先發登板），但防禦率也繳出生涯新高的4.56，本季是否迎來復活是我們值得討論的。
在打擊部分，中外野防區是太空人必須要注意的，雖然重點新秀Jake Meyers在上賽季獲得充足的出賽機會，但慘不忍睹的選球能力，讓他成為先發9棒中攻擊指數最低、全壘打產量最少的打者，單純只是靠一流的守備功夫生存下來，太空人寄望農場兩大外野新秀Jacob Melton、Drew Gilbert盡快上到大聯盟。
2.德州遊騎兵隊
拿下隊史首座世界大賽冠軍的遊騎兵，在休賽季的操作頗為安靜，除了用2年2200萬美金簽下Tyler Mahle頂替王牌投手Max Scherzer手術開刀要休養至7月的戰力空缺外，就沒有太多補強。
若本季遊騎兵想追求連霸，雖先發輪值走了Jordan Montgomery，但牛棚投手的穩定度與季中的操作才是重點，上賽季「火牛陣」讓遊騎兵吃了不少悶虧，遊騎兵甚至是上季唯一救援失敗，多過成功次數的隊伍，整體牛棚防禦率高達4.77，排名聯盟後段班，雖然總管Chris Young在休賽季一在強調將補強牛棚，但最終都在爭奪Will Smith、Aroldis Chapman兩大資深救援投手中敗下陣來。
在打擊部分遊騎兵依舊維持奪冠打線，但若是遊騎兵不在牛棚端作出補強，本季在比賽後半段仍會陷入苦戰，畢竟棒球比賽有70％的勝率都掌握在投手身上，屆時就將考驗總管Chris Young在季中的交易操作。
值得一提，遊騎兵在休賽季同樣有出價明星終結者Josh Hader，但最終敗給同區勁敵太空人，Josh Hader選擇以5年9500萬美元（約台幣30億）從聖地牙哥教士轉戰太空人。
3.西雅圖水手
上賽季水手沒能以外卡資格闖進季後賽，在休賽季總管Jerry Dipoto馬上就有操作，先是將Eugenio Suárez、Jarred Kelenic兩位揮空率極高的長打者，與逐漸退化的左投Marco Gonzales送走，目的是為了清出薪資空間補強，並以2年2400萬美元簽入Mitch Garver。
其中給簽下Mitch Garver的這份合約，是總管Jerry Dipoto上任以來，簽下的第4名自由球員，更是首度開出複數年合約給野手，雖水手在休賽季沒有大動作補強，但也沒有流失重要戰力，預計水手仍會在強打者Julio Rodriguez的帶領下，在美聯西區成為遊騎兵與太空人爭冠道路上的絆腳石。
4.洛杉磯天使
今年休賽季對天使球迷肯定不好過，因為「二刀流」大谷翔平選擇轉戰洛杉磯道奇，但新上任的傳奇教頭Ron Washington則透露，「球隊並沒有要重建」，球團認為陣容仍相當有競爭力，只需要適當作出補強。
先發輪值絕對是天使要補強的重點，但目前仍還在與在自由市場待業的塞揚強投Blake Snell斡旋，上賽季天使的先發投手，在平均每9局送出的保送排名聯盟第4，先發投手都存在控球不佳的現象，且全隊竟沒有任何投手工作局數超過150局！
在大谷翔平離隊後，天使空出多達6000萬美金的薪資空間，目前自由市場兩大先發的傳聞中，天使都是傳出會積極爭取的球隊，但天使老闆Arte Moreno向來不喜歡花大錢在投手身上，隊史最大張輪值投手合約是給Jered Weaver的5年8500萬，是否會出手作出補強仍是一大問題。
但從過往的經驗看來，天使的紙面實力都很不錯，但往往在休賽季遇到傷兵潮影響，今年除了先發輪值能否回穩外，Mike Trout、Anthony Rendon等高薪主力球員能否保持健康，將是天使戰績能否開出紅盤的關鍵。
5.奧克蘭運動家
運動家的陣容可說是本季大聯盟最糟，在確定2027年球隊將搬遷至拉斯維加斯後，老闆John Fisher在搬家前投入球隊的資源並不會太多，從打線到投手，運動家隊可說是千瘡百孔。
以打線來說，球隊中的打者在大聯盟的資歷都沒有超過3年，等於要讓年輕選手以戰養戰，看能在賽季中練出多少可用之兵，在先發輪值同樣遇到此狀況，沒有資深老將坐鎮，此外球隊最資深投手Paul Blackburn更是時常出現在交易傳聞中，球團可說是鐵了心，要用低薪菜鳥戰隊撐完整個例行賽。
以目前運動家的戰力開看，陣中都是些面臨失業的大聯盟選手，或是在小聯盟打滾多年的「4A」選手，若沒意外本季運動家又是一個百敗的賽季。