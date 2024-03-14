趙正平醉後「睡了兄弟女友」 斷聯死黨5年懺悔：帶進棺材不說
55歲藝人趙正平勇敢再婚，與小22歲空姐女友修成正果，近日卻在節目《單身行不行》提起一任論及婚嫁的前女友，這個舊愛是他年少喝酒誤事，不小心與好友的女友發生關係，後來兩人交往5年，趙正平難得在鏡頭前向被他戴綠帽的好友告解：「兄弟，不好意思，這個事情進了棺材我也不會說出來，你多擔待。」
記者羅凌筠／綜合報導
趙正平高中有一群死黨非常要好，其中一個男的又帥又有錢，唯一缺點就是花心，因此他的女友常常找趙正平訴苦，但沒有一次真的分手，有一次，趙正平為了酬謝好友的女友出借房子拍片，請她吃晚飯，不料對方醉了直接倒在趙正平身上，他說：「我只能送她回家，回家之後我就酒醉了，大概你們想的事情，就這樣（發生了）。」
隔天醒來趙正平腦筋一片空白，「我很徬徨，整個人很怕，然後女的也醒了，我們超尷尬，講不出話來。」這時正牌男友打電話來了，女生只回：「從今天開始，你不要再來找我。」趙正平聽到這句話，才確定那晚不是玩玩，後來也認真跟女生交往5年，差點就把她娶回家。
不過兩人發生關係之後，趙正平徹底跟高中死黨斷絕來往，他說：「就因為這個女人，一夕之間通通不聯絡，我的同學覺得我很奇怪，憑空就這樣消失。我們交往5年，沒人知道，也沒有被遇見過。我覺得愧對那個同學，兄弟，不好意思，反正你也不知道我講哪個兄弟，這個事情進了棺材我也不會說出來，你多擔待。」
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