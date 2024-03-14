藤井道人爆許光漢「台日拍攝」差很大！揭他私下反差萌一面
台日合製純愛電影《青春18x2 通往有你的旅程》，導演藤井道人、女主角清原果耶特地來台參與宣傳。導演藤井道人今（14）日受訪提到，許光漢雖然個性慢熟有點害羞，但在多次交流後有成功突破心牆：「他不是一個會把自己關起來的人，會常常一起聊天、吃飯、討論劇情，在日本拍攝時交流又更多了，光漢日文台詞很多，在日本拍攝時很緊繃，回到台灣就一副來到我主場的感覺一樣，很放鬆！」
記者黃雅琪／台北報導
導演藤井道人忙著宣傳電影《青春18x2》，他笑說來台灣已經第三天，都沒有離開飯店半徑100公尺：「這次沒有什麼時間，下次希望有機會能走走！」導演透露自己最愛吃台南的擔仔麵，下次希望還能拍攝更多的台北、台中風景。曾在《運轉手之戀》與宮澤理惠對戲的屈中恆，這回演出許光漢的爸爸，導演認為未來也可以拍看看「十幾年後的版本」，或是去日本尋找任性的女兒。
提到男主角Jimmy的選角過程，導演藤井道人透露，製作方一開始有建議不同年齡要由不同人演出，但他堅持以同一人主演，因此最後決定就由許光漢演出；導演坦言沒有看過許光漢其他作品：「不想要有一個『檔案化』的感覺，但有看過他的一些劇照、MV作品。」電影是以倒敘方式拍攝，先拍36歲的許光漢、最後才拍18歲的狀態，回憶當時看到許光漢把長髮剪短後，導演直呼：「真的就是一名高中生了！」
「金馬影帝」張震首次擔任監製，導演藤井道人坦言一開始接觸張震有考慮讓他也參演，但張震希望把能量全部灌注在監製身分。不過導演也說，他還是沒有放棄之後邀請張震來演自己的其他作品。
導演形容《青春18x2》是他的「第二人生」、首次跨出海外做亞洲電影的第一步，其實和女主角清原果耶早在她15歲試鏡時就認識：「她愈來愈漂亮了！剛開始還把她當小孩子相處，但現在站在她旁邊竟然會有點緊張！」直誇清原果耶現在很優秀，相處起來是一種夥伴的感覺。
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