年年爆滿台中爵士音樂節該換場地？盧秀燕：年輕人就喜歡擠在一起
號稱亞洲4大的台中市爵士音樂節，今年將邁入第20年，去年人潮創新高，市民廣場單日湧入近21萬人次。台中市議員林祈烽認為，台中市有那麼多蚊子館，應該可挪些活動到后里等其他場地舉辦。但市長盧秀燕坦言「大家就是想來人多的地方」、「年輕人就是喜歡擠在一起」，以前曾辦到其他地方，但「人家就不願意去」。
記者顏幸如／台中報導
台中爵士音樂節和東京、曼谷、首爾並稱亞洲4大爵士音樂節，去年10月在市民廣場舉辦10天，22場演出吸引150萬人次湧入，單日最高湧入近21萬人次，創下歷史紀錄。爵士樂盛行於美國，台中市長盧秀燕事後邀請AIT（美國在台協會）處長孫曉雅參與今年的第20屆活動。
台中市議員林祈烽指出，去年的活動水泄不通，有不少民眾被擠出市民廣場草皮外，就算擠進會場也沒地方坐，今年勢必會有更多人參與！台中市有多處蚊子場館都沒好好利用，他建議水湳經貿園區、后里花舞館和森林園區都可加入做為展演場地，讓更多國人參與這場音樂饗宴。
但市長盧秀燕說，爵士音樂節歷任3位市長，曾有市長將場地擴大到他處，但「年輕人有個特性，就是喜歡擠在一起，來自全國各地的幾萬人一起坐在那個地方」，市府不是沒有努力過，曾有市長辦到其他地方，人家就不願意去。她說「大家就是想來人多的地方」，基本上年輕人的心態就是希望參加大家在一起的活動，「像跨年晚會就是如此」，議員的意見市府會再參考。
台中爵士音樂節的活動場地台中市民廣場位於公益路，不僅公共運輸發達，走路15分鐘內可到勤美誠品、捷運站、科博館、百貨公司、勤美綠園道、審計新村、勤美誠品等地，平常的假日就已是知名商圈、人潮匯集。