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Selina愛子飆漲到10公斤！Ella讚「小腰果」營養好：不必拿來比較

▲Ella稱讚Selina兒子頭好壯壯，長得非常快，體重不是問題，希望大家不要給Selina壓力。（圖／記者陳明中攝影）
▲Ella稱讚Selina兒子頭好壯壯，長得非常快，體重不是問題，希望大家不要給Selina壓力。（圖／記者陳明中攝影）

記者江芷稜／綜合報導

1歲童受虐案件引發全民關注，身為人母的女星Ella（陳嘉樺）今（14）日出席洗髮精代言活動，被問到對此案的關心，心疼地說不敢細看新聞，尤其是孩子年紀這麼小，看了會很心痛，願孩子的靈魂好好安息，社會大眾能重視這個問題，不要讓憾事再發生。她坦言自己換過不少保母，過程都很幸運，並透露Selina的兒子「小腰果」頭好壯壯，非常可愛，希望大家不必給Selina太多壓力。

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▲Ella白色情人節出席代言活動，老公甜蜜相伴。（圖／記者陳明中攝影）
▲Ella白色情人節出席代言活動，老公甜蜜相伴。（圖／記者陳明中攝影）
Ella跟老公賴斯翔是工作夥伴，經常把孩子帶在身邊，每次出席公開活動，都可見到Ella兒子「勁寶」的超萌身影，她表示自己換過不少任保母，通常是因時間、個人因素無法配合才調整，不過很幸運的是「保母都讓我們很放心」，剛開始是新手爸媽時，也在保母身上學習到很多，加上和孩子親密度夠，發生狀況一定都會知道。

▲Ella表示換過不少任保母，但很幸運都遇到令人放心的保母。（圖／記者陳明中攝影）
▲Ella表示換過不少任保母，但很幸運都遇到令人放心的保母。（圖／記者陳明中攝影）
好姊妹Selina升格當媽媽後，經常和Ella分享育兒經，Ella笑說，「小腰果」笑容燦爛好可愛，酒窩、梨渦都有，長得特別快，才半歲就穿到1歲幼童的衣服，Selina分享母子去野餐、看展覽的照片，非常樂在其中。

▲Ella看到受虐童案件的新聞，表情變得沉重。（圖／記者陳明中攝影）
▲Ella看到受虐童案件的新聞，表情變得沉重。（圖／記者陳明中攝影）
▲Ella希望受虐童的憾事未來不要再發生。（圖／記者陳明中攝影）
▲Ella希望受虐童的憾事未來不要再發生。（圖／記者陳明中攝影）
有網友擔心小腰果體重10公斤過重，Ella認為每個人成長速度不一樣，他剛好吸收特別好、長得快，「不要拿來做比較，每個人都是獨一無二，不需要有壓力，他這麼健康、快樂不是很好嗎？有這麼多的愛陪伴他」，希望外界不要給Selina壓力。

▲Ella透露Selina兒子相當可愛，長得特別快，是個非常健康快樂的孩子。（圖／記者陳明中攝影）
▲Ella透露Selina兒子相當可愛，長得特別快，是個非常健康快樂的孩子。（圖／記者陳明中攝影）
今（14）日適逢白色情人節，Ella出席代言活動後，晚上還要到宜蘭拍攝新歌MV，過得相當忙碌，被關切跟老公性生活是否美滿，她隨即開玩笑說「晚上來邀約老公激情一下」，坦言都老夫老妻了，性生活隨興不要有壓力，大多順其自然，感覺來了就不要抗拒，不管誰主動都好，至少對彼此還是「性趣」盎然。

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