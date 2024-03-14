Selina愛子飆漲到10公斤！Ella讚「小腰果」營養好：不必拿來比較
1歲童受虐案件引發全民關注，身為人母的女星Ella（陳嘉樺）今（14）日出席洗髮精代言活動，被問到對此案的關心，心疼地說不敢細看新聞，尤其是孩子年紀這麼小，看了會很心痛，願孩子的靈魂好好安息，社會大眾能重視這個問題，不要讓憾事再發生。她坦言自己換過不少保母，過程都很幸運，並透露Selina的兒子「小腰果」頭好壯壯，非常可愛，希望大家不必給Selina太多壓力。
記者江芷稜／綜合報導
Ella跟老公賴斯翔是工作夥伴，經常把孩子帶在身邊，每次出席公開活動，都可見到Ella兒子「勁寶」的超萌身影，她表示自己換過不少任保母，通常是因時間、個人因素無法配合才調整，不過很幸運的是「保母都讓我們很放心」，剛開始是新手爸媽時，也在保母身上學習到很多，加上和孩子親密度夠，發生狀況一定都會知道。
好姊妹Selina升格當媽媽後，經常和Ella分享育兒經，Ella笑說，「小腰果」笑容燦爛好可愛，酒窩、梨渦都有，長得特別快，才半歲就穿到1歲幼童的衣服，Selina分享母子去野餐、看展覽的照片，非常樂在其中。
有網友擔心小腰果體重10公斤過重，Ella認為每個人成長速度不一樣，他剛好吸收特別好、長得快，「不要拿來做比較，每個人都是獨一無二，不需要有壓力，他這麼健康、快樂不是很好嗎？有這麼多的愛陪伴他」，希望外界不要給Selina壓力。
今（14）日適逢白色情人節，Ella出席代言活動後，晚上還要到宜蘭拍攝新歌MV，過得相當忙碌，被關切跟老公性生活是否美滿，她隨即開玩笑說「晚上來邀約老公激情一下」，坦言都老夫老妻了，性生活隨興不要有壓力，大多順其自然，感覺來了就不要抗拒，不管誰主動都好，至少對彼此還是「性趣」盎然。
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