《周處除三害》中國爆紅 BBC：審查制度已久、觀眾渴望選擇權
國片《周處除三害》在中國爆紅，票房成績亮眼，不僅持續登上中國微博熱搜排行榜，連續多日拿下單日票房冠軍，昨（12）票房更突破四億人民幣大關。中國影評人向《BBC中文網》表示，會發生如此熱賣與中國觀眾受審查制度所苦已久，導致大批觀眾出現「渴望觀影選擇權」的現象。
國際中心楊智傑／綜合報導
《周處除三害》預算僅新台幣6000萬，但在中國大賣到人民幣4億元（約新台幣17.5億元）掀起各界廣泛討論。《BBC中文網》報導提到，中國影評人弦子認為這部片大賣是體驗中國觀眾「苦審查制度久已」的反應，在其他市場可能只是「B級片」的正常水準，但在暴力、情色鏡頭時常遭遇審查的中國卻大受歡迎，「體現了觀眾對暴力與娛樂性的渴望，這是成年人的正當需求」。
弦子認為，《周處除三害》本質上是「香港B級片」在台灣的「一次本土化移植」，最大亮點出自於香港黑幫、動作、B級片的風格，包含著暴力美學、血腥鏡頭、密集的動作場面、快節奏等元素，帶給觀眾視聽刺激，這是《周處除三害》在中國獲得票房成功的關鍵，但這不意味著審查正在放寬，然而在市場的高人氣確實代表著中國的觀眾渴望觀影選擇權。
此外，中國官媒、前《環球時報》總編輯胡錫進也稱，這片在中國大概拍不了，但中國能播放這部電影，「說明政策面完全可以接受這種故事的複雜性」，還稱這部電影折射了台灣的現實，能夠提升中國觀眾對社會安全的「感悟」，絕對是好事一件。