藍新科立委質詢惹議！重量級女縣長舉「這俗諺」大酸蘇貞昌
近日國民黨新科立委質詢屢屢登上媒體版面，像是國民黨立委翁曉玲主張質詢是「上對下」等，都引發熱議。對此，曾任2屆立委的雲林縣長張麗善在《NOWnews今日新聞》節目《鄉民大學問》分享，他當立委時風氣還不錯，官員都會好好答詢，不過前行政院長蘇貞昌上任以後，立法院整個形態有不一樣，更以俗諺「有樣看樣，無樣家己想」比喻，感嘆立法院長韓國瑜會比較辛苦。
記者林怡昕／台北報導
第11屆立委上任，國民黨有許多新科立委在質詢時，屢屢被綠營砲轟「太急於表現」，像是翁曉玲主張質詢是「上對下」、國民黨立委羅智連質詢不讓陸委會主委邱太三回答，就連民進黨立法院黨團總召柯建銘也批評，國民黨新科立委症候群、素質差。
張麗善在《NOWnews今日新聞》節目《鄉民大學問》分享，基本上在立法院，其實跟現在跟地方政府也是一樣，以她當立委的例子，其實當時風氣還不錯，立法委員質詢時，官員都會好好答詢，也不會有反質詢，或是有其他言語上的衝突。
張麗善感嘆，現在大概已經慢慢變樣，從前行政院長蘇貞昌開始以後，立法院整個形態有不一樣，張麗善更以俗諺「有樣看樣，無樣家己想」（指有榜樣可學就依樣畫葫蘆，否則就自己想辦法） ，所以韓國瑜就比較辛苦。