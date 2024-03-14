誰泡的茶！習近平喝茶後突「皺眉抿嘴」 古怪神情成焦點
中國政協、人大「兩會」已經在11日畫下句點，除了期間出現的包括沒有總理記者會、沒有令人驚喜的經濟政策、沒有改變的外交政策、沒有風險的安全措施及沒有偏離習近平路線等5個「沒有」引起外界關注之外，在閉幕期間，中國國家主席習近平喝了茶之後，露出皺眉閉眼，五官皺在一團的表情，意外被外媒捕捉，照片在網路上瘋傳，引起熱烈討論。
國際中心徐筱晴／綜合報導
從照片中可以看到，習近平拿著原先在桌上的茶杯，喝了一口茶之後，卻閉上了眼睛，眉頭皺成一團，像是有苦難言一般，抿著嘴巴。這張照片是《美聯社》在3月11日於北京人民大會堂的全國人民代表大會閉幕式所拍下，平常皆已平淡表情現身於世人面前的習近平，意外露出這樣的表情，隨即成為了兩會的焦點之一。
《每日郵報》報導，習近平身穿黑色西裝，繫著經典的紅色領帶，出席全國人大閉幕式。當習近平伸手越過桌子拿起杯子，喝了一口之後，露出了「意想不到」的表情，臉皺成一團，好像茶沒有冷卻一樣。不過讓習近平露出這樣奇怪表情的確切原因尚不清楚，他周圍的人似乎也沒有注意到。
習近平的這張照片也引起網友熱議，有網友表示，「這表情代表啥？」、「水太燙了？」也有人諷刺表示，「誰沏的茶？給我拖出去砍了！」