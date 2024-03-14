巷仔內／兒虐案凸顯甩鍋基層心態　失靈的社福機制如何回歸正軌

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此案發展至今，可見兩個甩鍋。
第一個甩鍋，是兒福聯盟董事長林志嘉12日舉行記者會，要求此案社工「應勇敢面對社會、配合司法調查」，這個舉動遭到社工界質疑，是把責任都推給基層社工扛。兒福聯盟身為資源最多的兒童社福團體，制度上的各級把關竟然失靈，高層理應檢討。
第二個甩鍋，涉案的該名社工遭到上銬移送，該畫面引發軒然大波。眼見風向不對，警方高層緊急出面認錯滅火，還將帶隊偵查隊長記了申誡處分，此舉也引發基層員警不滿，上銬雖然有違比例原則，但為依法執行，警察拿著檢察官簽發的拘票拘人，使用戒具並無違法。對於戒具的使用時機與方法，大有討論空間，但凸顯出警界高層見風向辦事的心態。
一旦出事，就趕快先甩鍋給基層，已成為制度上的陋習。如果高層沒有扛責的肩膀，要如何期待問題能被真正解決？
要澈底檢討錯誤，最忌諱有關單位互踢皮球，在近日的討論當中，只見台北市社會局和衛福部相互推諉，質疑檢討會議舉行的時機。實際上，男童死亡已是既定事實，再怎麼互噴口水都喚不回一條小生命，衛福部、雙北市府、兒福聯盟都難辭其咎。衛福部將在15日下午召集各相關單位開檢討會，立法院社福衛環委員會也預計下週召開關於社會安全網的專案報告，究竟是有心改革，還是虛晃一招，外界都等著看。
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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