製造業加班工時「連七個月正成長」！主計總處：景氣回溫態勢明朗
主計總處今（14）日公布113年1月工業及服務業薪資統計結果，全體受僱員工人數為844.4萬人，較上（12）月底增加4000人，其中批發及零售業、住宿及餐飲業均增加3000人，經常性薪資平均月增1.31%至48,616 元；而製造業加班工時月增0.7小時，年增2.2小時至15.3小時，不只是連續七個月正成長，且已回升到以往一般狀況大致水準的15~16小時，由於加班工時與景氣連動密切，顯見製造業景氣已有漸漸回升、復甦的趨勢。
記者林莞茜／綜合報導
主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，整體製造業加班工時從去（2023）年7月至12月分別年增0.2小時、0.9小時、1.2小時、1.6小時、1.3小時、0.9小時，到1月加班工時已回到製造業景氣不錯下常態的15至16小時，從趨勢及絕對值來看，都顯示製造業景氣已回溫，而此事也是連續七個月正成長，惟製造業受僱員工人數卻仍還是呈現續減。
根據主計總處統計，全體受僱員工薪資為各行業之平均結果，1 月金融及保險業、出版影音及資 通訊業經常性薪資為 69,120 元、66,390 元相對較高；製造業 43,996 元，其 中電子零組件製造業 55,253 元；住宿及餐飲業 34,212 元、其他服務業（含 美容美髮按摩等）35,793 元則相對較低。