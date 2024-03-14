金鐘男星求婚成功「財產全進老婆口袋」　月領8000元伙食費過活

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而張耀仁和老婆婚前交往14年，結婚2年以來育有個2歲的兒子，平常兒子是送到托嬰中心照顧，張耀仁認為，「送去托嬰中心，自然是相信老師，在工作上本來就要互相尊重，不太需要猜忌來猜忌去。」近日虐童案轟動社會，他身為人父，語重心長表示：「我自己還是會希望知道到底為什麼，一定有原因，在果斷說誰對誰錯之前，我們能不能多花點時間去想問題出在哪？」
由張耀仁、黃迪揚、吳子霏、梁湘華演出的《鹽水大飯店》，取材自農運先驅戴振耀的年少時代，劇情描述男主角李文欽在追求民主自由的過程，擁有一群患難與共的摯友，並發展出一段刻骨銘心的愛戀，眼淚和熱血交織構築了1970年代的台灣式革命青春。本劇每周日晚上8點在第14頻道公視台語台首播，Netflix、公視+同日跟播上架。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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