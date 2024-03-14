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金鐘男星求婚成功「財產全進老婆口袋」　月領8000元伙食費過活

▲金鐘得主黃迪揚財產全進老婆戶頭，每個月只領8000元生活。（圖／公視台語台提供）
▲金鐘得主黃迪揚財產全進老婆戶頭，每個月只領8000元生活。（圖／公視台語台提供）

記者羅凌筠／綜合報導

公視時代劇《鹽水大飯店》白色情人節茶敘今（14）日舉行，金鐘迷你劇集男配角得主黃迪揚分享自己與太太「地瓜」的浪漫故事，黃迪揚2017年與太太結婚，因為演員這行很難給妻子安全感，黃迪揚求婚時沒房沒車，就把全身上下存款8萬元給老婆，婚後也是把收入交給太太管理，自己每個月領8000元生活費。

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▲《鹽水大飯店》張耀仁（左起）、吳子霏、黃迪揚、梁湘華出席情人節媒體茶敘。（圖／公視台語台提供）
▲《鹽水大飯店》張耀仁（左起）、吳子霏、黃迪揚、梁湘華出席情人節媒體茶敘。（圖／公視台語台提供）
黃迪揚1個月生活費8000元，1天給自己250元的額度花費，夫妻倆還共用雲端記帳，「她看得到我買飯多少錢，但這是我自己要求的，如果花得比賺得多，那日子會很痛苦的。」每個月不管賺多少錢，黃迪揚收到酬勞的當下就轉帳給太太，藉此激勵自己為2個女兒打拚，「要看到自己帳戶是很少的，就會激起努力賺錢的欲望。」

▲藝人張耀仁希望虐童案能找出原因。（圖／公視台語台提供）
▲藝人張耀仁育有1子。（圖／公視台語台提供）
而張耀仁和老婆婚前交往14年，結婚2年以來育有個2歲的兒子，平常兒子是送到托嬰中心照顧，張耀仁認為，「送去托嬰中心，自然是相信老師，在工作上本來就要互相尊重，不太需要猜忌來猜忌去。」近日虐童案轟動社會，他身為人父，語重心長表示：「我自己還是會希望知道到底為什麼，一定有原因，在果斷說誰對誰錯之前，我們能不能多花點時間去想問題出在哪？」

由張耀仁、黃迪揚、吳子霏、梁湘華演出的《鹽水大飯店》，取材自農運先驅戴振耀的年少時代，劇情描述男主角李文欽在追求民主自由的過程，擁有一群患難與共的摯友，並發展出一段刻骨銘心的愛戀，眼淚和熱血交織構築了1970年代的台灣式革命青春。本劇每周日晚上8點在第14頻道公視台語台首播，Netflix、公視+同日跟播上架。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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