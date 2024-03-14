陳以文《周處》化身邪教教主！原型徐少龍「招237女信徒」逞性慾
曾憑藉電影《陽光普照》拿下第56屆金馬獎影帝的陳以文，在國片《周處除三害》中化身「邪教教主」一刀狠剪阮經天頭髮；事實上，陳以文的角色原型其實是自稱「五教共主」的徐少龍，他以宗教蠱惑人心，募集237女信徒加入「仙女班」當作後宮大逞性慾，徐少龍被逮後還辯稱自己長年陽痿、無法性侵。
記者黃雅琪／綜合報導
陳以文在《周處除三害》中飾演排行榜第一名的通緝犯，曾犯下50多起槍擊案、殺了6位警察之後隱姓埋名，成立新興宗教「新心靈舍」，轉身成為慈眉善目、解救眾生、備受信徒擁戴的宗教首領「尊者」林祿和。該角色原型人物為徐少龍，創立華興靈修中心，宣稱自己的歌聲與仙丹能治病，片中吐黑水、歌聲治療肺癌之劇情，也影射仙丹與歌唱治病事件。
《周處除三害》劇情引用典故，描述通緝犯陳桂林（阮經天飾演）在角頭大哥告別式上囂張尋仇，卻發現自己竟然只是排名第三的通緝犯。他查出前二名通緝犯的下落後，要將他們一一除掉，以為自己已成為當代的「周處除三害」，卻沒想到永遠參不透的「貪、嗔、癡」，才是人生終要面對的罪與罰。
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