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任賢齊的5件事！大學被唱片公司發掘　〈再出發〉成棒球國歌

▲任賢齊大學時被唱片公司發掘，一首〈再出發〉被球迷譽為「棒球國歌」。（圖／相信音樂提供）
▲任賢齊大學時被唱片公司發掘，一首〈再出發〉被球迷譽為「棒球國歌」。（圖／相信音樂提供）

記者張一笙／綜合報導

任賢齊出道至今有不少膾炙人口的歌曲，〈心太軟〉、〈傷心太平洋〉、〈我是一隻魚〉、〈再出發〉、〈傷心太平洋〉等都是7、8年級生的共同記憶。大家不知道的是，任賢齊曾經打算錄完最後一張專輯，就不再當藝人，決心報考體育新聞記者，而當初那首讓他爆紅的歌曲，就是大家耳熟能詳的〈心太軟〉。《NOWnews今日新聞》特地整理任賢齊出道以來的5件事，一同迎接任賢齊在本周六（16）日在臺北流行音樂中心舉辦的演唱會。

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1.曾經當過棒球員　球隊解散棒球夢碎爆哭

任賢齊從小就是棒球員，就讀國中時因為球隊經費不足解散，讓任賢齊哭了很久。後來為了繼續自己的棒球夢，報考文化大學體育系，大四時意外被唱片公司發掘，因此沒有繼續往職業選手道路前進。

▲任賢齊推出新歌《在路上》。（圖／相信音樂提供）
▲任賢齊小時候就是棒球選手，國中時因球隊經費不足解散。（圖／相信音樂提供）
2.大四被唱片公司挖掘　曾與九孔、許效舜同住頂加鐵皮屋

任賢齊在大學4年級時被新格唱片發掘，隨即錄製首張合輯《奔向彩虹》，為了演藝事業刻意延畢1年，持續發行3張個人專輯都未獲得迴響。任賢齊也因唱片成績不理想所以跟九孔、許效舜等人一同住在頂樓加蓋鐵皮屋，隨後入伍當兵。

▲任賢齊宣布演唱會加場。（圖／就是現場提供）
▲任賢齊剛出道時因為唱片銷售成績不理想，曾與九孔、許效舜等人住在頂樓鐵皮加蓋的屋子。（圖／就是現場提供）
3.萌生退意準備轉行　《心太軟》爆紅創下銷售紀錄

任賢齊退伍後再出一張個人專輯，成績仍舊不理想。此時他已經萌生退意，決定《心太軟》專輯銷售成績不好，他就要報考體育新聞記者，不再繼續當藝人。未料《心太軟》專輯一舉在亞洲創下銷售200萬張的紀錄，其中主打歌〈心太軟〉更是紅到中國大陸，並且橫掃亞洲地區各大獎項，一度被譽為「全民歌手」。

▲任賢齊唱到一半，想到2天前過世的師弟小鬼黃鴻升，忍不住淚崩。（圖／就是現場提供）
▲任賢齊曾經一度萌生退意，未料《心太軟》專輯爆紅，一舉創下200萬張銷售紀錄，橫掃亞洲各大音樂獎項。（圖／就是現場提供）
4.〈再出發〉爆紅　成全民棒球國歌

2001年，任賢齊為世界盃創作〈再出發〉這首歌，當年因為中華隊星光熠熠，再加上最終在日本、古巴、美國、韓國等強敵環伺下拿下季軍，一時間〈再出發〉紅遍台灣大街小巷，被粉絲們譽為「棒球國歌」。

中華職業棒球大聯盟11日在桃園棒球場的開幕戰，無奈因雨延賽，藝人任賢齊中午已提前到場預錄開球，為中職本季投出第一球。中央社記者張新偉攝109年4月11日
▲任賢齊為2001年棒球世界盃創作主題曲〈再出發〉，被粉絲、球迷們譽為「棒球國歌」。（圖／NOWnews今日新聞）
5.低調做愛心　粉絲演唱會上親口感謝

2023年，任賢齊在點歌環節意外點到一位大陸女歌迷，那位歌迷在演唱會上對著任賢齊大聲喊出感謝，並直呼任賢齊為「救命恩人」。約莫2001年時，這名叫林杉的女生在1歲多罹患先天性心臟病，當時在附近辦演唱會的任賢齊聽到此事，隨即拿出一筆錢幫她付了手術費。任賢齊再遇到林杉時，驚訝地喊道：「妳長這麼大了！」影片一出，感動不少粉絲。

▲任賢齊（左）曾捐13萬元救活1歲多心臟病童，女歌迷22年後現身演唱會道謝。（圖／翻攝自任賢齊微博、猛獁視頻）
▲任賢齊（左）曾捐13萬元救活1歲多心臟病童，女歌迷22年後現身演唱會道謝。（圖／翻攝自任賢齊微博、猛獁視頻）
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