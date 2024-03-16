任賢齊的5件事！大學被唱片公司發掘　〈再出發〉成棒球國歌

我是廣告 請繼續往下閱讀
任賢齊從小就是棒球員，就讀國中時因為球隊經費不足解散，讓任賢齊哭了很久。後來為了繼續自己的棒球夢，報考文化大學體育系，大四時意外被唱片公司發掘，因此沒有繼續往職業選手道路前進。
2.大四被唱片公司挖掘 曾與九孔、許效舜同住頂加鐵皮屋
任賢齊在大學4年級時被新格唱片發掘，隨即錄製首張合輯《奔向彩虹》，為了演藝事業刻意延畢1年，持續發行3張個人專輯都未獲得迴響。任賢齊也因唱片成績不理想所以跟九孔、許效舜等人一同住在頂樓加蓋鐵皮屋，隨後入伍當兵。
3.萌生退意準備轉行 《心太軟》爆紅創下銷售紀錄
任賢齊退伍後再出一張個人專輯，成績仍舊不理想。此時他已經萌生退意，決定《心太軟》專輯銷售成績不好，他就要報考體育新聞記者，不再繼續當藝人。未料《心太軟》專輯一舉在亞洲創下銷售200萬張的紀錄，其中主打歌〈心太軟〉更是紅到中國大陸，並且橫掃亞洲地區各大獎項，一度被譽為「全民歌手」。
4.〈再出發〉爆紅 成全民棒球國歌
2001年，任賢齊為世界盃創作〈再出發〉這首歌，當年因為中華隊星光熠熠，再加上最終在日本、古巴、美國、韓國等強敵環伺下拿下季軍，一時間〈再出發〉紅遍台灣大街小巷，被粉絲們譽為「棒球國歌」。
5.低調做愛心 粉絲演唱會上親口感謝
2023年，任賢齊在點歌環節意外點到一位大陸女歌迷，那位歌迷在演唱會上對著任賢齊大聲喊出感謝，並直呼任賢齊為「救命恩人」。約莫2001年時，這名叫林杉的女生在1歲多罹患先天性心臟病，當時在附近辦演唱會的任賢齊聽到此事，隨即拿出一筆錢幫她付了手術費。任賢齊再遇到林杉時，驚訝地喊道：「妳長這麼大了！」影片一出，感動不少粉絲。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道