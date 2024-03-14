國中生遭霸凌「鐵鍬打爛臉」棄屍菜園！父淚控惡魔：隔天照常上學

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當地警方透過監視器循線找到當時和小光在一起的另外3名同學，但3人辯稱當天下午沒見過小光。小光爸爸聽到這番話心都涼了，他知道肯定出事了，透過監視器可以看到，小光下午3時還活蹦亂跳，而一旁就站著那3名同學，下午4時手機錢包卻被轉空，電話也被關機。
最終3名同學坦承，小光已死亡，且被掩埋在廢棄的蔬菜大棚裡，警方到場調查，發現小光的臉部被鐵鍬打得面目全非，手段極為兇殘。而肥鄉區張莊村委會書記也於13日證實，相關消息全然屬實，公安部門已介入並逮捕涉案3人，全案正在進入調查階段。
小光爸爸傷心地透露，小光是個非常懂事的孩子，平時會自己在家洗衣、做飯、整理家務，讓長輩都非常放心，且脾氣很好。之前曾聽到小光喊不想上學，當時只以為是孩子貪玩，便沒當一回事，之後才知道小光在學校受到霸凌。
小光爸爸淚控，這3名學生將小光的臉打到面目全非，如此心狠手辣，殺人還毀屍滅跡，隔天竟還面不改色地去上學，發現小光遇害後，他曾去學校找老師，校長僅說孩子的死純屬意外，班導師也很好，保證小光在學校沒有受到欺負。
而3名學生的家長起初竟還拒絕調查，小光爸爸和警方敲門2小時，但對方就是不開門，「說不讓問，怕他們家孩子被嚇到」，讓小光爸爸怒罵：「你們孩子是孩子，我們孩子被活活打死，你們怎麼交代？」
相關消息在網路上引起極大風波，中國網友們也憤怒直呼「未成年保護法到底在保護誰」、「不能因為年少放過這3個惡魔，他們活著就是隱患」、「這哪是霸凌，這是故意殺人啊」。
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110