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國中生遭霸凌「鐵鍬打爛臉」棄屍菜園！父淚控惡魔：隔天照常上學

▲中國一名13歲國中生長期受到3名同學霸凌，10日他竟慘遭3人殺害，臉部被鐵鍬打得面目全非，並被埋在菜園內棄屍。（示意圖／取自Pexels）
▲中國一名13歲國中生長期受到3名同學霸凌，10日他竟慘遭3人殺害，臉部被鐵鍬打得面目全非，並被埋在菜園內棄屍。（示意圖／取自Pexels）

記者賴禹妡／綜合報導

中國近日爆出一起駭人的霸凌殺人案，一名13歲國中生長期受到3名同學霸凌，10日他竟慘遭3人殺害，臉部被鐵鍬打得面目全非，並被埋在菜園內棄屍。事件曝光後，死者爸爸控訴，不僅加害人家長不配合調查，校方更稱孩子的死純屬意外，而3名加害者隔天竟還面不改色地去上學，離譜至極的案件受到極大關注，目前當局已證實此消息，涉案3人也遭當地公安逮捕，全案正在調查當中。 

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綜合陸媒報導，中國河北省邯鄲市肥鄉區一名13歲國中生小光（化名），長期受到3名同學霸凌，10日下午他向阿嬤報備有同學約他出去玩，14時還和阿公通電話，未料17時就聯繫不上人，到了晚上22時，家人四處都找不到小光，在焦急萬分的心情下報了警。 

當地警方透過監視器循線找到當時和小光在一起的另外3名同學，但3人辯稱當天下午沒見過小光。小光爸爸聽到這番話心都涼了，他知道肯定出事了，透過監視器可以看到，小光下午3時還活蹦亂跳，而一旁就站著那3名同學，下午4時手機錢包卻被轉空，電話也被關機。 

▲小光爸爸淚控，這3名學生將小光的臉打到面目全非，如此心狠手辣，殺人還毀屍滅跡，隔天竟還面不改色地去上學。（圖／翻攝自微博）
▲透過監視器可以看到，小光下午3時還活蹦亂跳，而一旁就站著那3名同學，下午4時手機錢包卻被轉空，電話也被關機。（圖／翻攝自微博）
最終3名同學坦承，小光已死亡，且被掩埋在廢棄的蔬菜大棚裡，警方到場調查，發現小光的臉部被鐵鍬打得面目全非，手段極為兇殘。而肥鄉區張莊村委會書記也於13日證實，相關消息全然屬實，公安部門已介入並逮捕涉案3人，全案正在進入調查階段。 

小光爸爸傷心地透露，小光是個非常懂事的孩子，平時會自己在家洗衣、做飯、整理家務，讓長輩都非常放心，且脾氣很好。之前曾聽到小光喊不想上學，當時只以為是孩子貪玩，便沒當一回事，之後才知道小光在學校受到霸凌。 

小光爸爸淚控，這3名學生將小光的臉打到面目全非，如此心狠手辣，殺人還毀屍滅跡，隔天竟還面不改色地去上學，發現小光遇害後，他曾去學校找老師，校長僅說孩子的死純屬意外，班導師也很好，保證小光在學校沒有受到欺負。 

而3名學生的家長起初竟還拒絕調查，小光爸爸和警方敲門2小時，但對方就是不開門，「說不讓問，怕他們家孩子被嚇到」，讓小光爸爸怒罵：「你們孩子是孩子，我們孩子被活活打死，你們怎麼交代？」 

▲道警察局一名柯姓警員（25歲），昨天（14日）凌晨，突然舉槍舉槍自盡，事後有員警透露，柯員曾遭一名小隊長霸凌。（示意圖／翻攝pixabay）
▲3名學生的家長起初竟還拒絕調查，小光爸爸和警方敲門2小時，但對方就是不開門。（示意圖／翻攝pixabay）
相關消息在網路上引起極大風波，中國網友們也憤怒直呼「未成年保護法到底在保護誰」、「不能因為年少放過這3個惡魔，他們活著就是隱患」、「這哪是霸凌，這是故意殺人啊」。 

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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