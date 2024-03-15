GTC大會／看輝達股價上看2700美元？還是嗅到泡沫化？

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由於輝達GTC大會在即，將在美國時間3月18日至21日於聖荷西會議中心（San Jose Convention Center） 登場，輝達一舉一動成為全球AI發展重要風向球。市場普遍認為這次大會將聚焦在下一代Blackwell GPU架構、新款B100晶片及人形機器人等3項議題。
其中，B100更是呼之欲出，市場推估其性能至少是H200的2倍、H100的4倍，甚至傳言B100將採用台積電3奈米製程，三星（Samsung）則是主要的存儲器供應商。
但時間越靠近GTC大會，輝達股價卻出現高檔震盪，外界認為可能是市場在GTC大會前選擇觀望，預料時間到了才會擺脫橫向整理的格局，屆時可能會有新一波漲勢可以期待，帶動包括軟體、晶片、封裝、伺服器、PC、散熱等雨露均霑。
事實上之前華爾街還擔心輝達的AI繪圖處理器（GPU）需求是否已攀高峰，但輝達高層站出來表態預估今年全年產品都將供不應求，特別是下一代B100晶片預告將出貨，都讓市場吃下定心丸。
因此，今年2月底史福伯登（Sanford C. Berstein）分析師雷斯根就表示，以長期來看，輝達資料中心業務在未來5年將再倍增到2兆美元，凸顯輝達股價仍有撐，資料中心的成長很有想像空間，因此調高目標價到1000美元。
另外，TD Cowen分析師蘭姆塞與Cantor Fitzgerald分析師穆斯也有志一同認為現在科技業還是加速運算與生成式人工智慧（AI）的早期階段，暗示輝達將成長到2025年，目標價900美元可能還嫌保守，美銀日前則調升輝達股票目標價來到1100美元。
甚至華頓商學院金融學西格爾教授 (Jeremy James Siegel) 表示，如果輝達股價仿照思科在網路時代的發展軌跡，其股價可望自目前水準翻倍，甚至3倍跳，上看高達2700美元，雖然輝達近日一度跌破900美元，但這種挫折並不一定會停止動能週期，預計還會進一步上漲。
只是輝達股價狂飆，市場也有另一派不一樣的聲音！認為輝達這波狂熱讓一些專家嗅到泡沫的味道，警告衝擊可能會比90年代的網際網路泡沫更嚴重。
日經也指出，輝達股價上漲，有部分原因是分析師不斷調升輝達目標價，與股價出現你追我趕的局面，市場正在觀察是否與實際情況背離，也要看輝達客戶是否持續維持往後幾年的晶片需求，以及生成式AI能否如期改變世界商業環境，另外也有人擔心輝達的競爭對手搶單，導致輝達銷售減少或利潤下滑。