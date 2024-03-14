英特爾翻身日記！Core Ultra有多強？AI PC兩年賣1億台有可能嗎？

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2023年底，英特爾首度推出第一個專為AI PC打造的Intel Core Ultra平台，是首款基於Intel 4製程技術的處理器，可根據AI應用的需求及特性，透過CPU、GPU或NPU運算，最佳化整體效能和能源效率。
「CPU+GPU+NPU」的組合，將成為AI PC算力基礎，3大元件各有所長，在不同的情況下發揮各自的價值。CPU主要用於控制和協調其他處理器的工作，像是數位內容創建、語音降噪等；GPU用於大規模的運算，如文字生成影片、影音與照片編修等；NPU則能確保在低耗能下執行AI任務。
英特爾副總裁、台灣分公司總經理汪佳慧表示，英特爾已與100多家軟體開發商夥伴合作，包括宏碁、Adobe、華碩、訊連科技（CyberLink）、微星科技等，發展出300多項AI加速功能，以提升音效、內容創作、遊戲、資安、串流、影像協作等多項PC體驗。
瞄準創作者商機！Core Ultra架構下的AI應用有多強？
身為英特爾長期合作的獨立軟體供應商（ISV），訊連科技在Intel Core Ultra的架構下，推出令人驚奇的AI工具「相片大師」，將生成式AI自動生成技術應用於圖像創意及影片創作，像是自動色調修飾、AI形象照、AI換裝、AI圖片畫質修復、AI物件移除等。以往創作者可能須經歷長時間的複雜程序，「相片大師」卻能透過AI輕鬆解決，且不留痕跡。
同樣在此架構下的產品還有知名剪輯工具「新版威力導演365」，其中新增的AI變聲器能一秒快速切換成更多元的角色，還能因應需求，打造不同的環境音，可謂影像內容創作者的一大福音。
英特爾與各大獨立軟體供應商緊密合作，將數百種AI應用程式導入PC市場，Intel Core Ultra的誕生，將能執行更廣泛的AI應用，Adobe Premiere Pro的內容創作者能藉此享受到比競爭產品高達40%的性能，也是很常被提起的例子。華碩於去年年底推出的ASUS Zenbook 14 OLED同樣是Core Ultra的代表性產品之一，圖形運算能力是上一代的兩倍不說，透過AI處理核心還可以有效分配與辨識CPU工作負載，而內建AI專用的NPU，更同時兼具效能提升、功耗降低2大優勢。
AI浪潮波濤洶湧而來，多數人第一直覺想到工作恐被AI取代，英特爾對此強調，AI PC的出現是解決創作過程中遇到的瓶頸，並藉由有效發揮創作軟體各式各樣的功能，提升整體流程效率，進而激發更多創意。
硬體與軟體的結合才得以產生應用，而英特爾在面對不同廠商所習慣的軟體系統時，皆能有效打通並展現良好的相容性。AI PC目前尚在早期階段，英特爾期盼整個生態系統能有更高的生產力，目標於明（2025）年前推動超過1億台的AI PC。在Intel Core Ultra平台架構下的AI應用，著實令人驚艷，但對於公司發下的豪語，仍存在著不確定性。
2024年正式進入「AI PC元年」，英特爾觀察到AI趨勢對於創意產業帶來的影響與機會，期待創作者運用AI PC裝置效能、續航力的優勢，釋放更多創作靈感與應用可能，開啟AI PC創作新世代。外界好奇，英特爾領頭衝刺AI PC搶攻商機，能否藉此博得翻身機會，重返光榮？