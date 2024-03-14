御宅聖地爆竊案！秋葉原卡牌店「遊戲王卡」失竊 價值106萬元
日本東京秋葉原一直以來被視為是「御宅族聖地」，有許多動漫畫與電玩遊戲相關商販、展覽與東京動畫中心。但近來秋葉原卻傳出了偷竊案件，一名身穿黑衣的男子13日下午進入秋葉原的一間卡牌店，向店員表示想要看看遊戲王卡，便趁機偷走了一張價值將近500萬日圓（約台幣106萬元）的《遊戲王》稀有卡牌後逃逸。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合日媒報導，這起竊案發生一間位於東京JR秋葉原車站以西約250公尺的一間卡牌店「福福トレカ」，該店的店員在13日下午4時55分向警方報案，稱一名男性竊賊偽裝成顧客說「想看一下卡牌」，讓店員從展示櫃拿出一張價值498萬日圓的卡牌遊戲動畫《遊戲王》的稀有卡。
該卡牌店裡有一些極稀有的非賣品卡牌，或是價值數十萬元的卡牌，除了遊戲王卡也有其他作品或遊戲的卡牌。
店員表示，男子看過卡牌之後，隨後以「太貴了，要考慮要不要買」，在店裡逛了約50分鐘，最後趁店員不注意時，偷走了稀有卡牌並搭乘附近的車輛逃逸。
日本警方調閱監視器畫面後，鎖定了犯案男子的輪廓，指出該名男性嫌犯不是店裡的常客，外表年紀約20多歲，身高約160公分左右，體型偏瘦，犯案當時全身穿著黑色服裝。
據熟知卡牌店的民眾表示，只要是項主打商品一樣被放在展示櫃裡的卡牌，每張估計都要價數十萬日圓以上，且這些卡牌都十分搶手，幾乎是「全球僅有XX張」的等級。秋葉原還有不少卡牌店，同樣都有販售高價卡牌，每張超過100萬日圓（約台幣23萬元）。