自民黨聚會變性感派對挨批！岸田文雄：非由公款買單、無不當接觸
日本自民黨青年局日前遭到爆料，去年11月舉行懇親會的時候，負責聚會的自民黨和歌山縣聯合會，招待了多名女性舞者來會場，且女舞者衣著暴露，讓現場宛如一場性感派對，引來外界批評。對此，日本首相岸田文雄表示，據他所知這場活動並非由公款買單，且參加者並沒有與女性有不當身體接觸。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《產經新聞》報導，該聚會是在去年11月18日於和歌山市內飯店「Hotel Avalorm Kinokuni」舉辦的「青年局近畿區會議」中的會後懇親會。據悉，自民黨本部青年局的國會議員與近畿2府4縣的年輕地方議員、自民黨相關人士等，共約50人參加會議，幾乎所有人都參加了會後懇親會。
從《產經新聞》取得的影片顯示，至少有5名衣著暴露的女舞者隨著音樂，在舞台與宴席桌周圍跳舞，還有片段顯示，有參加者將疑似紙鈔的東西含在嘴中，以嘴對嘴的方式傳遞給舞者，甚至有參加者將紙鈔塞進舞者的服裝並觸摸他們的臀部。
這起事件越演越烈，自民黨青年局事後公開謝罪，自民黨青年局長、眾議院議員藤原崇也表示願意負起責任而辭職。
根據《日本新聞網》報導，日本首相岸田文雄13日被問到這起事件時，表示活動並非由公款買單，是由參加者自掏腰包支付，另外現場並沒有發生不當的身體接觸。
岸田文雄並沒有為這起事件道歉，但坦承這場活動與懇親會的目的不符，且和歌山縣聯合會青年局長川畑哲哉用「多樣性」當作舉辦這場活動的理由也不恰當，與政府所追求的多樣性完全不符，岸田文雄解釋政府提出的多樣性願景，意指社會所有人都能感受到生活的意義和尊嚴，且不會損害到他人。