拓據點！橋村炸雞首發台灣加盟方案　春上布丁蛋糕開海外代理

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六角集團指出，結合台灣直營店經營成功經驗，橋村提供五大加盟優勢：品牌力強大，高知名度，廣受大眾喜愛；上市櫃餐飲企業，永續誠信經營；完善訓練輔導機制，保障營運品質；嚴格食安把關，專業團隊控管；多元品牌行銷，提升市場競爭
「橋村炸雞」創立於1991年，為韓國連鎖品牌中，最先於韓國上市櫃的餐飲企業，六角集團表示，橋村30餘年來堅守供應正宗的韓國炸雞，透明化經營制度，使得多年來蓬勃發展至全球8個國家，全球總店數超過1367家，將在台北世貿連鎖加盟展每天開放兩場限額說明會。
六角旗下全球布局63個國家地區的國際手搖茶飲品牌「Chatime日出茶太」投入上億元，首創「品牌合夥經理人創業方案」，去年首度推出後就有上百組有志創業者簽訂加盟意向。今年再度開放新竹以北的限量名額，只要符合資格的伙伴，無須支付創業金或開店金，在參加集團全球品牌合夥經理人受訓並通過考核後，即由日出茶太100%出資展店，包含機器設備、門店裝潢、物料費用和店租等費用。
隨著台灣美食在國際間的發光發熱，連續三年獲得台灣烘焙大賞以及海外旅遊雜誌強力推薦來台必買伴手禮名店「春上布丁蛋糕」，首次推出海外加盟代理方案，「段純貞牛肉麵」也加入海外加盟代理的招募。