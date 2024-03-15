勇士花9462萬簽下砲手Adam Duvall！上季敲21轟、曾拿國聯打點王
隨著大聯盟（MLB）2024賽季即將在本月底正式開打，在今（15）日根據大聯盟官方透露，國聯強權球隊亞特蘭大勇士以1年300萬美元（約9462萬台幣），簽下上季在波士頓紅襪掃出21轟，與曾在2021年拿下國聯打點王的外野手Adam Duvall，預計將會在球隊面對左投先發時，擔任先發左外野手。
記者張志宇／綜合報導
Adam Duvall曾在2021年拿下國聯打點王，生涯在2018年到2021年季中時效力過勇士，並在2022年又以自由球員身份回到勇士，上賽季則是去到紅襪，在92場出賽中，敲出21轟、58分打點、打擊率0.247的成績。
對於簽下Adam Duvall，勇士總管Alex Anthopoulos透露，「主帥Brian Snitker已經通知原訂的先發左外野手Jarred Kelenic，只要球隊面對左手先發時，都將由Adam Duvall先發出戰，對於這筆簽約，我認為是一個非常棒的操作，因為我們帶回了一個適合球隊的選手。」
此外預計擔任常駐先發的左外野手Jarred Kelenic，在今年春訓34打數僅敲出3安（都是短程安打）、選到4保送、吞下9K，外界都認為簽下Adam Duvall是為了補足外野火力，但總管Alex Anthopoulos強調，「簽下Duvall並非Kelenic表現不佳，春訓的數據都是小樣本數，Kelenic他的防守很出色，時常在外野上演驚艷表現。」
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