輝達IC工程師教戰！台科大解密系所出路　學長姐3招教你進科技業

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陳素芬說，不只是高中職學生對不同科系畢業後能做什麼工作、到哪些產業或公司上班感到好奇，這一直也是家長們和高中職老師們最重視的考量與選擇。因此，台科大特別推出系所就業出路影片，邀請畢業5到10年內的學長姊，以現身經驗分享自己讀這個科系應具備的專業能力是什麼，也介紹自己目前所擔任職務的實際工作內容給學弟妹。
陳素芬表示，台科大科系職場解密影片中，有許多不同系所畢業的同學在不同公司分別都擔任「工程師」，但卻有分設備工程師、類比設計工程師、IC晶片設計工程師、自動化服務工程師，其中有點偏向設備、有的是先進的製程，有的則偏軟體，這些都和科系選擇以及不同科系專業知識學習方向不同有關，盼透過影片讓大家進一步對系所特色探索，並能了解不同工作職務內容的差異。
在輝達擔任IC類比工程師的陳品文，畢業於台科大電機系與交大電子所，在輝達負責先進製程的設計，會利用電腦模擬去看設計有沒有問題並符合規範。
陳品文說，這個工作需要與研究所所學的研究高度相關，且仍需持續大量研讀英文論文，在外商公司許多報告必須使用英文，也常需要和主管或進行大量英文簡報，鼓勵學弟妹可以在學時期加強自己的研究能力與英文能力。
畢業於台科大醫工所、目前任職台積電設備工程師的蔡旻諺表示，他的工作主要負責機台的維護保養與改善，需要值班。值班的時候會非常的忙碌，需要能掌握節奏、觀察現場狀況，且要有抗壓性並能解決問題，除了專業知識的培養外，他在學時期則是透過參加桌球校隊來訓練自己的抗壓性和觀察力，透過充分掌握節奏有助於工作上更為順暢。
影片中還有擔任不同工程師、董事長特助、網頁設計師等，各種職務的學長姐經驗分享，提醒同學們，在學時期一定要打好基礎，具有相關科系的專業領域的知識和技能是最基礎的求職條件；除此之外，鼓勵同學們爭取實習與累積實戰經驗，多參與社團以培養溝通與人際互動能力；更重要的是，若要能在職場上有進一步的發展，英文非常重要，鼓勵同學們在學時期可多利用學校資源學習英文。