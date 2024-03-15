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輝達IC工程師教戰！台科大解密系所出路　學長姐3招教你進科技業

▲台科大拍片解密系所出路，學長姐3招教戰進科技業。（圖／台科大提供）
▲台科大拍片解密系所出路，學長姐3招教戰進科技業。（圖／台科大提供）

記者李琦瑋／台北報導

新鮮人夢想進入的公司，台積電、輝達（NVIDIA）工程師在做什麼？不同的科系畢業後會到哪些公司工作？台科大近日推出系所就業出路解密影片，讓畢業的學長姐分享工作的內容以及所就讀科系與現有工作的關聯性，讓在學生們能夠多多了解科系所培養的能力，並對未來就業職場有更多認識。

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台科大教務長陳素芬表示，根據台科大至高中職宣導的調查顯示，學生們在選擇大學時最主要的3大考量分別是畢業後就業發展、學校表現與風評，以及系所特色與發展。

陳素芬說，不只是高中職學生對不同科系畢業後能做什麼工作、到哪些產業或公司上班感到好奇，這一直也是家長們和高中職老師們最重視的考量與選擇。因此，台科大特別推出系所就業出路影片，邀請畢業5到10年內的學長姊，以現身經驗分享自己讀這個科系應具備的專業能力是什麼，也介紹自己目前所擔任職務的實際工作內容給學弟妹。

陳素芬表示，台科大科系職場解密影片中，有許多不同系所畢業的同學在不同公司分別都擔任「工程師」，但卻有分設備工程師、類比設計工程師、IC晶片設計工程師、自動化服務工程師，其中有點偏向設備、有的是先進的製程，有的則偏軟體，這些都和科系選擇以及不同科系專業知識學習方向不同有關，盼透過影片讓大家進一步對系所特色探索，並能了解不同工作職務內容的差異。

在輝達擔任IC類比工程師的陳品文，畢業於台科大電機系與交大電子所，在輝達負責先進製程的設計，會利用電腦模擬去看設計有沒有問題並符合規範。

陳品文說，這個工作需要與研究所所學的研究高度相關，且仍需持續大量研讀英文論文，在外商公司許多報告必須使用英文，也常需要和主管或進行大量英文簡報，鼓勵學弟妹可以在學時期加強自己的研究能力與英文能力。

畢業於台科大醫工所、目前任職台積電設備工程師的蔡旻諺表示，他的工作主要負責機台的維護保養與改善，需要值班。值班的時候會非常的忙碌，需要能掌握節奏、觀察現場狀況，且要有抗壓性並能解決問題，除了專業知識的培養外，他在學時期則是透過參加桌球校隊來訓練自己的抗壓性和觀察力，透過充分掌握節奏有助於工作上更為順暢。

影片中還有擔任不同工程師、董事長特助、網頁設計師等，各種職務的學長姐經驗分享，提醒同學們，在學時期一定要打好基礎，具有相關科系的專業領域的知識和技能是最基礎的求職條件；除此之外，鼓勵同學們爭取實習與累積實戰經驗，多參與社團以培養溝通與人際互動能力；更重要的是，若要能在職場上有進一步的發展，英文非常重要，鼓勵同學們在學時期可多利用學校資源學習英文。

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