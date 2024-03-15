愛貓被「封印」在牆裡！賓州女氣炸急救援　影片破350萬觀看

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嚇壞的潔伊先是打電話給維修工人，但一時卻聯繫不上，接著又撥打緊急求救專線，電話那頭的人卻告訴她，可以試著在牆上「踢出一個洞」。
@myworld.wejustliveinitI really can not believe the maintenance team patched my cat into the freaking wall!! Soon as i walked into my apartment i heard him meowing & scratching at the wall 🥺 I feel sooo bad he was probably so scared #fyp #fypシ #catsoftiktok #cat #kitten #ihateithere #catlover
♬ original sound - J.A.Y. 💟
Jay試著用刀子把牆挖洞，還隱約可以看見貓咪把爪子從縫隙中伸出來，憤怒的潔伊連講話聲音都有點顫抖，不停喊著：「快啊，快動，這真是太荒謬了....」彷彿不敢置信裝修人員會犯這種錯誤，但折騰好一會，洞口依然很小，著急的她只能拼命繼續挖，甚至一度嘗試踢牆，怒嗆：「像石頭一樣堅硬」，最後終於將貓咪救出，所幸沒有大礙。
報導提到，潔伊事後要求物業經理與油漆工跟她談談，直言：「你把我的貓關在牆裡，這是對我的不尊重」，而TikTok觀眾也對此事感到震驚，紛紛打下：「牠伸出爪子尋求幫助……可憐的寶寶」、「這真是太卑鄙， 他們不可能不知道。」還有人分享自身慘痛經歷：「這也發生在我身上過，空調公司將我的貓困在牆裡，我丈夫告訴他們並尋求幫助時，他們卻要我們去買一隻新的貓！最終我失去了牠。」