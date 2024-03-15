大谷翔平老婆終於曝光！妻子外型像戶田惠梨香　情人節公開放閃

大谷翔平老婆是田中真美子的理由！「5件事認識日本國民愛妻」

▲大谷翔平老婆是田中真美子的理由！曾現身女籃聯盟為「女友」觀戰。（圖／Tres Sports)
▲大谷翔平老婆是田中真美子的理由！曾現身女籃聯盟為「女友」觀戰。（圖／Tres Sports)

記者吳政紘/綜合報導

大谷翔平不但在台灣時間3月1日公布結婚喜訊，更在3月14日深夜，無預警「公開」老婆照片，就是前日本女籃國手田中真美子，而且她外型很符合大谷的理想類型，十分清秀，有運動感，兩人幾乎在3、4年前相識，大谷還曾跑去看她比賽，而道奇隊官方推特也證實此消息，田中真美子一下子晉升「大谷妻」，同樣是運動員，會為大谷著想。由於不少球迷對田中真美子都有點陌生，《NOWnews今日新聞》也特別統整一下，田中真美子的特色與大谷翔平會愛上她的理由。

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1.田中真美子個性低調

大谷翔平跟田中真美子都是運動員，據傳是在3年前，大谷翔平曾意外去看日本女籃聯賽，田中真美子畢業於早稻田大學，之後加入富士通女籃，個性也很低調，去年為了大谷，她刪掉IG，還寧願當「普通人」，很適合大谷這樣的巨星，當背後默默支持他的女人。

▲大谷翔平老婆，為田中真美子，前女籃國手，個性很低調。（圖／取自IG Tre Sports）
▲大谷翔平老婆，為田中真美子，前女籃國手，個性很低調。（圖／取自IG Tre Sports）
2.完全不強勢，以大谷翔平為中心交往

大谷翔平在美國、日本都很受歡迎，但要當大谷「女友」可不容易，要不被狗仔拍到，還要小心自己的出入，跟「在家裡約會」，大谷透露，兩人還會一起「追劇」，在日本、美國一起同時看「忍者之家」等戲劇，一起討論話題，很有默契。

▲大谷翔平老婆外型亮麗，是前女籃國手田中真美子。（圖／取自Tres SportsIG）
▲大谷翔平老婆外型亮麗，是前女籃國手田中真美子。（圖／取自Tres SportsIG）
3.兩人都是運動員，可以體會對方

大谷翔平在認識田中真美子前，就是「二刀流」選手，若是大谷堅持要以運動員身分在家訓練等，田中完全可以接受，而大谷過去對於棒球的執著很有毅力，田中真美子不但有機會為大谷量身打造餐點，還有機會學習營養學等知識，會是大谷好助手。

大谷也曾強調，「妻子不管我去哪裡她都可以，可以想像兩人一直在一起的感覺。」

▲大谷翔平愛妻終於曝光，2人身高超吸睛。（圖／取自推特@ohtani_dodgers）
▲大谷翔平愛妻終於曝光，2人身高超吸睛。（圖／取自推特@ohtani_dodgers）
4.符合大谷翔平理想型條件

大谷翔平身高193公分，之前傳出他的對象可能會是女主播、模特兒甚至是藝人等，但大谷父母親並不屬意，反而希望他找運動員，孝順的大谷，也的確不喜歡太花俏的對象。

大谷說過自己喜歡的對象是：「身高高、聰明、個性爽朗、謙虛、愛運動的女生」，田中真美子幾乎全部符合，田中畢業名校早稻田大學，女籃球員也符合對象，加上個性很低調，過去也是很愛跟隊友打鬧的個性，因此贏得大谷青睞。

5.日本王祖賢、大谷翔平找到可以延續「優良基因」對象

被譽為「日本版王祖賢」，田中真美子主要是打過女籃，也當過模特兒等，不過主要是因為她的外型亮麗，也很有氣質，加上大谷父親棒球員出身，母親也是羽球員，兩人身高都很高，大谷希望培養下一代的話，也會考慮「優生學」，大谷回到日本，也跟母親討論過，希望未來對象可能是以有運動背景為主，田中真美子相當符合此條件。

▲大谷翔平老婆，為田中真美子，前女籃國手，個性很低調。（圖／取自Youtube）
▲大谷翔平老婆，為田中真美子，前女籃國手，個性很低調。（圖／取自Youtube）
27歲的田中真美子，有機會在這一兩年為大谷增添「小谷」，甚至可能也有「雙胞胎」的機會，大谷曾許願要有兩個小孩，雖然他說「順其自然，不強求」，但以他們倆的條件來看，有機會培育出「超級球星」。

▲日籍球星大谷翔平非常保護妻子，沒人知道她真實身分。（圖／美聯社／達志影像）
▲日籍球星大谷翔平非常保護妻子，沒人知道她真實身分。（圖／美聯社／達志影像）
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