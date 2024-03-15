大谷翔平老婆是田中真美子的理由！「5件事認識日本國民愛妻」

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大谷翔平跟田中真美子都是運動員，據傳是在3年前，大谷翔平曾意外去看日本女籃聯賽，田中真美子畢業於早稻田大學，之後加入富士通女籃，個性也很低調，去年為了大谷，她刪掉IG，還寧願當「普通人」，很適合大谷這樣的巨星，當背後默默支持他的女人。
2.完全不強勢，以大谷翔平為中心交往
大谷翔平在美國、日本都很受歡迎，但要當大谷「女友」可不容易，要不被狗仔拍到，還要小心自己的出入，跟「在家裡約會」，大谷透露，兩人還會一起「追劇」，在日本、美國一起同時看「忍者之家」等戲劇，一起討論話題，很有默契。
3.兩人都是運動員，可以體會對方
大谷翔平在認識田中真美子前，就是「二刀流」選手，若是大谷堅持要以運動員身分在家訓練等，田中完全可以接受，而大谷過去對於棒球的執著很有毅力，田中真美子不但有機會為大谷量身打造餐點，還有機會學習營養學等知識，會是大谷好助手。
大谷也曾強調，「妻子不管我去哪裡她都可以，可以想像兩人一直在一起的感覺。」
4.符合大谷翔平理想型條件
大谷翔平身高193公分，之前傳出他的對象可能會是女主播、模特兒甚至是藝人等，但大谷父母親並不屬意，反而希望他找運動員，孝順的大谷，也的確不喜歡太花俏的對象。
大谷說過自己喜歡的對象是：「身高高、聰明、個性爽朗、謙虛、愛運動的女生」，田中真美子幾乎全部符合，田中畢業名校早稻田大學，女籃球員也符合對象，加上個性很低調，過去也是很愛跟隊友打鬧的個性，因此贏得大谷青睞。
5.日本王祖賢、大谷翔平找到可以延續「優良基因」對象
被譽為「日本版王祖賢」，田中真美子主要是打過女籃，也當過模特兒等，不過主要是因為她的外型亮麗，也很有氣質，加上大谷父親棒球員出身，母親也是羽球員，兩人身高都很高，大谷希望培養下一代的話，也會考慮「優生學」，大谷回到日本，也跟母親討論過，希望未來對象可能是以有運動背景為主，田中真美子相當符合此條件。
27歲的田中真美子，有機會在這一兩年為大谷增添「小谷」，甚至可能也有「雙胞胎」的機會，大谷曾許願要有兩個小孩，雖然他說「順其自然，不強求」，但以他們倆的條件來看，有機會培育出「超級球星」。
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