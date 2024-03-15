MLB／小熊今永昇太先發超殺！4.1局狂送9K 鈴木誠也敲2安打助陣
日籍左投今永昇太在休賽季以4年5300萬美元（約台幣16.5億元）的合約，赴美加盟芝加哥小熊（MLB），在今（15）日迎來春訓第3場先發出賽，共主投4.1局送出9次三振，沒有失分。此外，同隊的日籍強打鈴木誠也單場貢獻2支二壘安打，幫助小熊以3:1擊敗奧克蘭運動家。
記者張志宇／綜合報導
本戰今永昇太可說是一掃前兩場都被敲轟的表現，前兩戰今永昇太分別對洛杉磯道奇主投2.1局挨了一發3分砲吞敗，隨後面對西雅圖水手主投3局也被打一支陽春砲，送出5K失掉2分拿下勝投，今（15）日則是主投4.1局僅被敲出3安、送出9K無失分，賽後防禦率將至4.66。
今永昇太雖在春訓出賽3場有2場都遭到對手開轟，但這3戰共主投9.2局，就狂送19次三振，更拿下2勝1敗的成績。此外，本戰小熊日籍強打鈴木誠也也有好表現，擔綱第2棒鎮守左外野，合計本場3打數2安打，貢獻1分打點。
鈴木誠在首局就掃出左外野二壘安打貢獻1分打點，在3局下則是擊出中外野飛球，隨後5局下再度登場，掃出左外野二壘安打，合計鈴木誠也在春訓22打數累積8安，打擊率0.364，攻擊指數為1.053。
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