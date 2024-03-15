新募00941今掛牌上市第一天漲超過3%至15.5元　留意爆量溢價恐虧

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中信上游半導體（00941）經理人葉松炫表示，過去2、3年間受到疫情及庫存影響，半導體相關供應鏈基本面沉寂了一陣子，但隨著AI快速崛起及庫存去化到尾聲，半導體已經來到新舊交替時間。隨著AI等新應用需求帶領半導體進入上升軌道，對半導體產業鏈的上游設備儀器與材料需求，將不斷提升，有望帶動相關供應製造商獲利表現。
葉松炫指出，這些上游廠商主要集中在美國、歐洲、日本，也是00941主要投資國家，成分股包含全球最大晶片為影設備商艾司摩爾、日本最大半導體設備商東京威力科創、全球矽晶圓材料供應龍頭信越化學、全球最大半導體設備製造商應用材料等。其中，東京威力科創受惠中國訂單挹注，2024年第1季營收預估從4兆日圓上調到4.45兆日圓，成長11%，而營收成長帶動股價走揚，自3/13以來就上漲55%，比台灣加權指數的11%漲幅更高。
00941於2/26到3/1募集，每股申購價格15元，成分股檔數50檔，經理費每年0.9%、保管費0.2%，幣值是新台幣。今日掛牌上市後，早盤股價就衝高到15.5元、上漲3.5%，若賣在最高點，等於一張就有超過500元價差，順利上演蜜月行情。
不過，00941在早上10點40分後爆超過13萬張大量，專家提醒，投資人在買賣交易ETF前，應該注意ETF折溢價情況，假若溢價幅度太高，也就是市值大於淨值的幅度太高，根據市場調節機制，市值終會向淨值靠攏，買到高溢價ETF的投資人容易因為溢價收斂而造成虧損。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。