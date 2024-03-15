大谷翔平抵達韓國超人氣！愛妻田中真美子相隨 球迷尖叫聲不斷
大谷翔平與妻子震撼韓國！洛杉磯道奇陣中「二刀流」好手大谷翔平在昨（14）日在登機前，曬出與自己妻子田中真美子引發外界熱議與關注，大谷翔平也在今（15）日抵達韓國仁川機場後，受到大批粉絲接機包圍，他們高喊「翔平！」、「大谷！」等可以看到現場維安人員很多，韓國多家電視台也都現場直播這位超級巨星來韓國比賽。
記者張志宇/綜合報導
大谷翔平在出發前，先是在個人IG上放照片，其中背景是道奇隊全員正準備搭機前往首爾比賽，包含大谷翔平本人、妻子田中真美子還有翻譯水原一平夫婦，以及山本由伸和他的翻譯園田等人一起合影，其中田中真美子，就是大谷秘密藏的「嬌妻」。
「二刀流」大谷翔平則在安全抵達仁川機場後，馬上更新自己的IG，並拍下抵達韓國的照片，大谷在韓國也是高人氣，其中現場更掛著「韓國大谷粉絲俱樂部」為大谷翔平訂製的海報。
由於教士隊跟道奇隊在這次海外賽，已經有金河成、達比修有、山本由伸、大谷翔平等超級球星願意比賽，這次海外比賽可說是受到高度重視，韓國高尺巨蛋為此也特別翻新，大谷預計在適應韓國氣候跟食物後，會進行熱身跟訓練。
大谷翔平到仁川機場現場後，不少球迷喊著大谷翔平的名字，加上妻子田中真美子愛相隨，這也讓不少球迷感受到大谷在韓國的高人氣。
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