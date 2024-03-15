不孕症專家視線模糊以為近視加深　經查「視野缺損」嚴重恐失明

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張先生說，不僅更容易疲累、眼球有脹痛感，也因視野缺損影響閱讀、拿東西時拿捏不準距離等，也漸漸不在晚上開車，以避免意外發生，後來經建議接受兩眼青光眼微創支架手術，手術時間快速，術後也沒有太多不適感，即便過了數周，眼壓也能控制在正常範圍，逐漸回到正常生活。張先生提到，為了眼睛健康會避免過度使用3C產品。
青光眼患者早期「無感」
根據健保資料庫統計，全台青光眼患者人數逐年上升， 2022年更已突破45萬，五年成長22%，台灣青光眼關懷協會理事長暨三軍總醫院青光眼專科主任呂大文指出，青光眼惡化速度如小雪球自山坡上滾下，初期緩慢但隨著越滾越大，惡化速度就會加速，因此青光眼早期患者常「無感」，且視野缺損通常從周邊開始難以察覺，等到影響中央視野時，多半已進展到中後期，此時視神經可能已死亡50％，且惡化速度已加快，患者會感受到視野有如斷崖式的大幅退步。若此時才積極治療，能保有的視野將遠少於早期積極治療的患者。
青光眼是國人排名第二的失明原因，亞東紀念醫院眼科部青光眼科主任張珮瑤醫師提醒，視野缺損雖不可逆，但當今青光眼治療方式多元，目前除了眼藥水，還有雷射、傳統手術以及新興的微創支架手術等方式，但最重要的是積極穩定治療。
哪些人容易有青光眼
研究指出，青光眼患者發生車禍風險高1.65倍，一年內跌倒的風險更高出常人2.3倍。呂大文醫師強調，許多患者以為「眼壓過高」才會青光眼，但亞洲85%為正常眼壓型青光眼患者，意即患者眼壓正常，但視神經仍逐漸萎縮，因此容易被忽略。醫師建議高風險族群應該每年定期接受完整檢查，包括視神經眼底檢查、眼壓檢查、視野檢查，才能避免錯過早期治療黃金期。
高風險族群：
📍青光眼家族史
📍高度近視
📍三高患者如高血壓、高血脂及糖尿病患等