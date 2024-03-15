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PEETA葛格涉嫌持毒！1個月前才爆離婚　前妻曾發文「不會拆穿你」

▲PEETA葛格今（15）日爆出健身房被搜出大麻，引發各界熱議，而他今年2月7日才無預警宣布與妻子Alisa離婚，當時兩人互動也成為焦點。（圖／翻攝自PEETA葛格IG）
▲PEETA葛格今（15）日爆出健身房被搜出大麻，引發各界熱議，而他今年2月7日才無預警宣布與妻子Alisa離婚，當時兩人互動也成為焦點。（圖／翻攝自PEETA葛格IG）

記者賴禹妡／綜合報導

知名YouTuber「PEETA葛格」今（15）日爆出健身房被搜出大麻，雖然他當場否認持有，但仍依毒品罪嫌遭移送法辦。而PEETA葛格今年2月7日才無預警宣布與妻子Alisa離婚，原因為夫妻倆找不到幸福的平衡點，但在離婚18天後，Alisa卻又發文引述書籍「我不會拆穿你，但是我會遠離你」，PEETA更語帶保留地留言「我好想拆穿你」，2人離婚後的互動讓外界霧裡看花。 

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 PEETA葛格持毒遭逮
「PEETA葛格」位於北市中山區南京東路2段的健身房，今日上午11時許遭警方搜查，警方在辦公室抽屜中找到一包大麻毒品，雖然PEETA葛格當下否認持有，稱不知道是誰放的，但仍遭警方依毒品罪嫌移送法辦。 

PEETA葛格上個月才離婚
事實上，今年2月7日PEETA葛格才與妻子Alisa無預警宣布離婚，兩人婚姻維持1年半，分開理由是夫妻倆終究找不到一個幸福的平衡點，彼此都發覺原本的自己更開心，未來各自也有不同的方向要努力，因此才做下離婚決定，PEETA葛格當時還強調「我目前的心情很平靜，不需要幫我打抱不平」。 

▲PEETA葛格（右）宣布與妻子Alisa離婚。（圖／PEETA葛格FB）
▲PEETA葛格（右）今年2月才宣布與妻子Alisa離婚。（圖／翻攝自PEETA葛格FB）
離婚18天後突喊「我好想拆穿你」
然而就在宣布離婚的18天後，Alisa卻突然在IG引述書籍中的一段話「我不會拆穿你，但是我會遠離你。我會不動聲色的淘汰你。我只做選擇，不做教育。你有你的立場，我有我的底線，對不起，你被淘汰了。」最後寫上「沒骨氣的我，終於有底氣的說我做到了。」雖然並沒有指名道姓，但引發不少人猜測與離婚有關。 

而PEETA當時也在下方留言「我好想拆穿你」，Alisa則回覆前夫「先好好過生日，不要想太多。我們都有新的生活，汰舊換新，一切都會更好，生日快樂」。兩人皆欲言又止的模樣，讓外界霧裡看花，更引發眾人聯想。 

▲Alisa發文釣出前夫PEETA葛格回應。（圖／Alisa IG）
▲Alisa發文釣出前夫PEETA葛格回應。（圖／翻攝自Alisa IG）
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少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
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快訊／PEETA葛格持毒遭逮！健身房搜出大麻　否認「不知誰放的」

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