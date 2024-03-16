阮經天5件事！28歲奪影帝陷低潮　《周處除三害》瘋魔演技封神

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1982年出生的阮經天，小時候不是讀書的料，多次因打架退學，開始夢想當飛行員，本來都要去受訓了，沒想到2002年陪朋友去台北試鏡，意外被模特兒公司相中，進而成為模特兒、演員，以戴佩妮〈愛過〉MV出道。他簽約知名的凱渥經紀公司，狂野邪魅的外表顯得特立獨行，意外受到關注，以走秀、拍攝廣告為主，也演出王菲、張惠妹、王心凌等天后的MV，當時與鄭元暢、賀軍翔並稱「凱渥三劍客」。
愛上劉品言、許瑋甯 感情世界更搶眼
阮經天2004年以電視劇《米迦勒之舞》出道，隨後的《綠光森林》、《我在墾丁天氣晴》展現青春陽光形象深植人心，不過他的演員光環卻與戀情緊緊相扣，和《綠光》女主角劉品言相戀時，當時她尚未成年僅17歲，瞬間成了熱門話題，阮經天知名度飆高，最後壓力太大導致分手。2007年阮經天又跟許瑋甯在墾丁互抹防曬油，戀情因而曝光，沒想到愛情長跑8年後，爆出他多次劈腿、偷吃，讓許瑋甯徹底心死，搬出兩人愛巢，感情從此沒了依歸。
收視率破10%就裸泳 一句話創偶像劇歷史
而阮經天多變氣質，讓他演黑道小混混不違和，演起富家子弟亦得心應手，2008年與陳喬恩主演偶像劇《命中注定我愛你》，首度挑大梁擔任男主角，在起初不被人看好的情況下，他許下收視率超過10%就裸泳的承諾，引起影迷關注。《命中注定我愛你》男女主角自然的演技，搭配輕鬆詼諧的劇情，讓收視率節節高升，創下單集最高收視13.64%的好成績，成為當時台灣偶像劇史上無人能破的紀錄，最後他也實現公開裸泳的承諾，大秀結實好身材。
《艋舺》黑道角色鮮明 打敗中國戲骨奪金馬
阮經天在電視劇的成功，帶動人氣逐漸攀升，當時《海角七號》暴紅，國片氣勢正旺，多次合作的導演鈕承澤以黑道為背景，拍出好兄弟鬩牆的商業電影《艋舺》，熱血刺激的劇情，加上人氣超旺的阮經天和趙又廷主演，掀起社會一股風潮，一句經典台詞「今天你要是不弄死他們，有一天，你就會被他們弄死」，讓阮經天逞兇鬥狠的小混混形象深植人心，打敗中國演員王學圻、秦昊、倪大紅等人，獲得第47屆金馬獎最佳男主角獎，堪稱是演藝事業的最高峰！
缺席金馬盛會惹風波 與李烈冷戰10年終破冰
阮經天演藝事業的起伏，成也金馬、敗也金馬！他演藝生涯最大的轉捩點，莫過於缺席第50屆金馬獎影帝后合照的重要時刻。2013年11月23日舉辦金馬獎盛會，在典禮的最後邀請歷屆獲獎者合影，堪稱是金馬影史上的榮耀高光時刻，影帝陳松勇因中風、患有糖尿病，身體不適因先行離場，沒想到阮經天頒完獎後以趕拍《軍中樂園》體力無法負荷，拍片太累自行返家，遭到外界撻伐，連經紀人李烈都不諒解，兩人冷戰了10年，直到決定合作《周處破三害》後終於破冰。
在外界不諒解下，阮經天過去10年陷入低潮期，離開台灣，轉赴大陸拍攝電視劇《扶搖》、《舌尖上的心跳》，始終沒有再創佳績。歷經演藝事業的黑暗期，他卸下過往影帝光環，重新回到一個演員身分再出發，去感受角色的變化轉折，沒有帥氣外表與華服陪襯，讓自己成為那個《周處除三害》裡那個只求留名殺無赦的主角陳桂林，終於再度創下佳績，走出感情波折與過往是非，阮經天重新展現40歲青春期後的成熟男人味，未來還有哪些驚豔大眾的表演，非常令人期待。
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