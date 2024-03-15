《周處除三害》最大股東是它！首次投資押對寶 全球票房上看25億
警世國片《周處除三害》去年在台灣上映叫好又叫座，今年3月在大陸首映，至今突破4億元人民幣（約17.5億元新台幣）票房，背後最大投資股東為網銀國際集團旗下的網銀國際影視，首次參與電影事業便取得亮眼佳績，全球票房預估上看25億元！
記者楊穎軒／綜合報導
進入2024年，網銀國際影視持續強化發行與製片的佈局，全力引進即將於4月19日上映的日片《怪物樵夫》等優秀作品，並隆重邀請男主角龜梨和也於4月中來台宣傳，進而提供給台灣觀眾更多娛樂選擇，製片的產能也持續發酵。網銀國際影視今年預計將啟動4部電影及1部影集的製作，並積極投資電影、影集，進而實現紮根於本土，發揚於全球的目標。
今年即將拍攝的作品可謂亮點連連，其中，擁有超過400萬點擊，成功進軍韓國的LINE WEBTOON台灣驚悚漫畫《要是未曾相遇就好了》即將被改編成8集影集，並力邀韓國影星來台拍攝。另一部恐怖電影《宿》，也邀請曾經執導《見鬼》等知名恐怖片大師彭發導演親自來台，共同打造一部充滿靈異驚悚元素的電影，相信將帶給觀眾充滿禁忌和極限恐懼的感官享受。
網銀國際影視從影視項目的海內外投資、開發、製作與發行，到KOL經紀、行銷與品牌包裝，展現多方發展的企圖心，強化對文化娛樂產業的深耕，以共好共榮為基礎，持續支持優質的創作內容和多元發展，期許能為觀眾帶來更豐富的娛樂體驗。
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