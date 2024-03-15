阿沁辣妻持大麻遭逮！被牽連主動驗尿 「檢驗報告結果出爐」
阿沁的網紅太太花花（李汶靜）近來持毒遭逮，13日經過複訊後無保請回候傳，阿沁則是主動前往警局檢驗，經紀公司也回應，「阿沁確信自己從未使用過任何不法物品」。而阿沁的經紀公司於稍早再度發聲表示，阿沁的大麻檢驗報告出爐，為陰性。
記者吳雨婕／綜合報導
阿沁的經紀公司於今（15）日稍早發出聲明提到，由於近期關於阿沁的輿論太多，為避免以訛傳訛，所以發出聲明，「前日（3月13日）阿沁已於第一時間主動赴刑事警局，並當場請求驗尿，但由於案件偵查尚需時間。為避免外界臆測猜想，也不想影響老師緊湊的各方工作行程，所以今日在公司陪同下也優先前往『UCL大安聯合醫事檢驗所』進行專業檢驗。大麻檢驗報告為『陰性』，特此公告大眾，請大家知悉理解。」
聲明中還提到，公司收到警局正式之官方檢驗裁決結果出爐後，一定會即時公告大眾，「請所有喜愛阿沁老師的親友、粉絲，都不用擔心。謝謝大家。」
阿沁與花花結婚10年，在傳出太太染毒消息後，阿沁第一時間就前往警察局配合相關檢驗，面對外界的批評，他透過經紀公司表示不要擔心，也強調確信自己從未使用過任何不法物品，至於太太的部分，「未來有什麼事情將會一起面對，也會陪伴太太度過。」
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