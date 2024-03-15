輝達GTC大會AI新品讓鴻海進補？郭明錤：出貨能見度不高貢獻有限
輝達今（2024）年的GTC技術大會將在下週登場，市場對新產品如次世代Blackwell架構B100加速器、B200等寄予厚望，並被認為有利於鴻海營收。不過，天風國際證券分析師郭明錤昨（14）日透過社群平台發文表示，長期來看，鴻海、鴻佰的AI伺服器業務可望受惠與輝達合作關係更緊密，但目前GB200出貨能見度不高，對鴻海貢獻能見度仍有限。
記者魏妤庭／台北報導
被認為最懂蘋果供應鏈的郭明錤，昨日發文指出，GB200為2024年AI伺服器研究的關注焦點，但目前此對鴻海貢獻的能見度仍有限。他認為，如果愈來愈多客戶採取Grace架構，對輝達在AI領域競爭優勢愈有利。而GH200的出貨低於預期，全球主要客戶僅Amazon採用，所以輝達對GB200寄予厚望，並希望透過方案區隔與差異化，提高客戶採購GB200的意願。因此，刻意擴大GB200與B100/200的規格差距。
同時，郭明錤表示，GB200的差異化策略能否成功則需觀察，如果需求低於預期，輝達可能提前推出B200 NVL72，並調整GB200升級版的規格與方案策略，雖對輝達是進可攻退可守，不過供應鏈不見得可受惠此項彈性策略。而目前GB200的出貨能見度不高，難以估算對大部分供應商的實際貢獻。
至於GB200出貨能見度不高的原因，郭明錤指出，目前客戶採用Grace的顧慮有二，一是持續建置AI算力的投資報酬率，二是對輝達議價力長期將進一步下降。但長期來看，鴻海、鴻佰的AI伺服器業務可望受惠於與輝達合作關係更緊密，只是需注意近期輝達已改變GB200開發策略並自行投入更多在系統開發，降低依賴鴻海及鴻佰開發GB200。這意味著市場短期內可能對這2家公司在系統開發優勢、訂單能見度、毛利率過於樂觀。
此外，鴻佰取得AI伺服器訂單是否能有利鴻準，郭明錤指出，從兩者同屬鴻海集團的角度看可能，但技術角度看不一定，因為鴻海的散熱技術能力與經驗優於鴻準。